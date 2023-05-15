15 мая 2023

FQ: в Италии в честь визита Зеленского устроили день фейков и пропаганды

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
В Италии устроили день фейков из-за приезда Владимира Зеленского Фото:

Правительство Италии в честь приезда украинского главы Владимира Зеленского устроило день фейков и пропаганды. Об этом заявила итальянский политический обозреватель Даниэла Раньери.

«В рамках визита Зеленского в Рим государственное и частное телевидение Италии устроило день высокоэффективной пропаганды. Во время проведения политического ток-шоу Porta a porta журналисты задавали президенту Украины глупые вопросы, избегая беседы на острые темы», — статья обозревателя опубликована в издании Fatto Quotidiano.

Раньери также отметила несоблюдение «заветной европейской свободы слова». Ее озадачило, что никто из журналистов даже не попытался подвергнуть критике действия Зеленского.

После визитов в Берлин и Италию Зеленский приехал в Лондон. Британский телеканал Sky News сообщал, что украинский глава посетил страну, чтобы получить новое оружие. Позже пользователи Twitter посмеялись над Зеленским из-за его объятий с британским премьер-министром Риши Сунаком. Они посоветовали Зеленскому начать командовать Вооруженными силами Украины, а не делать селфи по всему миру.

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Правительство Италии в честь приезда украинского главы Владимира Зеленского устроило день фейков и пропаганды. Об этом заявила итальянский политический обозреватель Даниэла Раньери. «В рамках визита Зеленского в Рим государственное и частное телевидение Италии устроило день высокоэффективной пропаганды. Во время проведения политического ток-шоу Porta a porta журналисты задавали президенту Украины глупые вопросы, избегая беседы на острые темы», — статья обозревателя опубликована в издании Fatto Quotidiano. Раньери также отметила несоблюдение «заветной европейской свободы слова». Ее озадачило, что никто из журналистов даже не попытался подвергнуть критике действия Зеленского. После визитов в Берлин и Италию Зеленский приехал в Лондон. Британский телеканал Sky News сообщал, что украинский глава посетил страну, чтобы получить новое оружие. Позже пользователи Twitter посмеялись над Зеленским из-за его объятий с британским премьер-министром Риши Сунаком. Они посоветовали Зеленскому начать командовать Вооруженными силами Украины, а не делать селфи по всему миру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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