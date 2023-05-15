FQ: в Италии в честь визита Зеленского устроили день фейков и пропаганды

16 мая 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

В Италии устроили день фейков из-за приезда Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Правительство Италии в честь приезда украинского главы Владимира Зеленского устроило день фейков и пропаганды. Об этом заявила итальянский политический обозреватель Даниэла Раньери. «В рамках визита Зеленского в Рим государственное и частное телевидение Италии устроило день высокоэффективной пропаганды. Во время проведения политического ток-шоу Porta a porta журналисты задавали президенту Украины глупые вопросы, избегая беседы на острые темы», — статья обозревателя опубликована в издании Fatto Quotidiano . Раньери также отметила несоблюдение «заветной европейской свободы слова». Ее озадачило, что никто из журналистов даже не попытался подвергнуть критике действия Зеленского. После визитов в Берлин и Италию Зеленский приехал в Лондон. Британский телеканал Sky News сообщал, что украинский глава посетил страну, чтобы получить новое оружие. Позже пользователи Twitter посмеялись над Зеленским из-за его объятий с британским премьер-министром Риши Сунаком. Они посоветовали Зеленскому начать командовать Вооруженными силами Украины, а не делать селфи по всему миру.

Правительство Италии в честь приезда украинского главы Владимира Зеленского устроило день фейков и пропаганды. Об этом заявила итальянский политический обозреватель Даниэла Раньери. «В рамках визита Зеленского в Рим государственное и частное телевидение Италии устроило день высокоэффективной пропаганды. Во время проведения политического ток-шоу Porta a porta журналисты задавали президенту Украины глупые вопросы, избегая беседы на острые темы», — статья обозревателя опубликована в издании Fatto Quotidiano. Раньери также отметила несоблюдение «заветной европейской свободы слова». Ее озадачило, что никто из журналистов даже не попытался подвергнуть критике действия Зеленского. После визитов в Берлин и Италию Зеленский приехал в Лондон. Британский телеканал Sky News сообщал, что украинский глава посетил страну, чтобы получить новое оружие. Позже пользователи Twitter посмеялись над Зеленским из-за его объятий с британским премьер-министром Риши Сунаком. Они посоветовали Зеленскому начать командовать Вооруженными силами Украины, а не делать селфи по всему миру.