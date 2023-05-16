Свердловских студентов учат расписывать храмы. Фото

16 мая 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Студентов учили техникам росписи в храме Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Студентов Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) учат работать с фресками и сусальным золотом при росписи православных храмов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Прикоснуться к уникальным технологиям росписи православных храмов, которые разрабатывались много веков и практически были утрачены, удалось 12-ти студентам УрГАХУ», —сообщили в пресс-службе. Там отметили, что работа проходила в формате мастер-класса в храме, воздвигнутом в честь Архангела Михаила (село Новоипатово). Сначала студентам провели экскурсию по храму, а после этого показали технологии древних мастеров, которые наносили орнаменты и писали лики святых. Руководитель проекта Илья Фирулев рассказал, что во время СССР многие технологии росписи были утеряны, им не могли учиться новые поколения. По его словам, современные студенты интересуются искусство росписи. В конце мастер-класса студентам разрешили попробовать применить знания на практике: ученики разделились на группы и создали орнамент под руководством художников. Куратор «Лаборатории культурного наследия» УрГАХУ Надежда Елизарова-Бурлакова рассказала, что студенты были увлечены процессом росписи. Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины

Студентов Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) учат работать с фресками и сусальным золотом при росписи православных храмов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Прикоснуться к уникальным технологиям росписи православных храмов, которые разрабатывались много веков и практически были утрачены, удалось 12-ти студентам УрГАХУ», —сообщили в пресс-службе. Там отметили, что работа проходила в формате мастер-класса в храме, воздвигнутом в честь Архангела Михаила (село Новоипатово). Сначала студентам провели экскурсию по храму, а после этого показали технологии древних мастеров, которые наносили орнаменты и писали лики святых. Руководитель проекта Илья Фирулев рассказал, что во время СССР многие технологии росписи были утеряны, им не могли учиться новые поколения. По его словам, современные студенты интересуются искусство росписи. В конце мастер-класса студентам разрешили попробовать применить знания на практике: ученики разделились на группы и создали орнамент под руководством художников. Куратор «Лаборатории культурного наследия» УрГАХУ Надежда Елизарова-Бурлакова рассказала, что студенты были увлечены процессом росписи.