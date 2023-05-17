17 мая 2023

Риэлтор Медведев назвал лучшие участки под коттеджи в Челябинской области

Риэлтор Медведев: челябинцы скупают землю под коттеджи в Сосновском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, коттедж, стройка
Наиболее востребованы участки в Сосновском районе за 1-2 млн рублей Фото:

Руководитель уральской риэлторской компании Денис Медведев описал самые продаваемые земли под коттеджи в Челябинской области. Как сообщил он URA.RU, наиболее востребованы под загородные дома участки без коммуникаций в Сосновском районе.

«Спрос хороший, земельные участки покупают, в приоритете сейчас Сосновский район. Покупатели стремятся приобрести территории под застройку как можно дешевле и ближе к Челябинску. Популярностью пользуются участки площадью 5-6 соток без коммуникаций. Их средняя стоимость составляет 1-2 млн рублей», — сообщил Медведев.

Также риэлтор подчеркнул, что на данный момент большого выбора земельных участков под строительство дома вблизи Челябинска уже нет. Ранней весной наиболее перспективные земли, расположенные недалеко от Челябинска, раскупили крупные застройщики в поселках Малиновка, Северный, Красное поле, Рудный, Долгодеревенское и Моховички.

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Руководитель уральской риэлторской компании Денис Медведев описал самые продаваемые земли под коттеджи в Челябинской области. Как сообщил он URA.RU, наиболее востребованы под загородные дома участки без коммуникаций в Сосновском районе. «Спрос хороший, земельные участки покупают, в приоритете сейчас Сосновский район. Покупатели стремятся приобрести территории под застройку как можно дешевле и ближе к Челябинску. Популярностью пользуются участки площадью 5-6 соток без коммуникаций. Их средняя стоимость составляет 1-2 млн рублей», — сообщил Медведев. Также риэлтор подчеркнул, что на данный момент большого выбора земельных участков под строительство дома вблизи Челябинска уже нет. Ранней весной наиболее перспективные земли, расположенные недалеко от Челябинска, раскупили крупные застройщики в поселках Малиновка, Северный, Красное поле, Рудный, Долгодеревенское и Моховички.
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© Служба новостей «URA.RU»
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