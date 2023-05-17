У свердловских молочников выявили фальшивый творог

Лабораторная проверка Россельхознадзора выявила фальшивый творог свердловского производителя. Об этом рассказали в референтном центре регионального учреждения.
«Исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) показало, что в твороге присутствует видоспецифичная ДНК сои. Очевидно, недобросовестный производитель добавил в творог сою, чтобы снизить себестоимость продукта», — сказано в сообщении.
Подробная информация о поддельном твороге направлена в Управление Россельхознадзора по Свердловской области. Государственные инспекторы проведут проверку продукции молочников.
Ранее URA.RU писало, что в 11% молочной продукции, которую выпускают в Свердловской области, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Всего было выполнено 458 исследований.
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