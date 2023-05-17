У свердловских молочников выявили фальшивый творог

17 мая 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Государственные инспекторы проведут проверку продукции молочников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Лабораторная проверка Россельхознадзора выявила фальшивый творог свердловского производителя. Об этом рассказали в референтном центре регионального учреждения. «Исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) показало, что в твороге присутствует видоспецифичная ДНК сои. Очевидно, недобросовестный производитель добавил в творог сою, чтобы снизить себестоимость продукта», — сказано в сообщении. Подробная информация о поддельном твороге направлена в Управление Россельхознадзора по Свердловской области. Государственные инспекторы проведут проверку продукции молочников. Ранее URA.RU писало, что в 11% молочной продукции, которую выпускают в Свердловской области, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Всего было выполнено 458 исследований.

Лабораторная проверка Россельхознадзора выявила фальшивый творог свердловского производителя. Об этом рассказали в референтном центре регионального учреждения. «Исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) показало, что в твороге присутствует видоспецифичная ДНК сои. Очевидно, недобросовестный производитель добавил в творог сою, чтобы снизить себестоимость продукта», — сказано в сообщении. Подробная информация о поддельном твороге направлена в Управление Россельхознадзора по Свердловской области. Государственные инспекторы проведут проверку продукции молочников. Ранее URA.RU писало, что в 11% молочной продукции, которую выпускают в Свердловской области, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Всего было выполнено 458 исследований.