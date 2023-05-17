У свердловских молочников выявили фальшивый творог

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Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , молоко, творог, переработка, комбинат, производство, пищевое
Государственные инспекторы проведут проверку продукции молочников Фото:

Лабораторная проверка Россельхознадзора выявила фальшивый творог свердловского производителя. Об этом рассказали в референтном центре регионального учреждения.

«Исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) показало, что в твороге присутствует видоспецифичная ДНК сои. Очевидно, недобросовестный производитель добавил в творог сою, чтобы снизить себестоимость продукта», — сказано в сообщении.

Подробная информация о поддельном твороге направлена в Управление Россельхознадзора по Свердловской области. Государственные инспекторы проведут проверку продукции молочников.

Ранее URA.RU писало, что в 11% молочной продукции, которую выпускают в Свердловской области, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Всего было выполнено 458 исследований.

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Лабораторная проверка Россельхознадзора выявила фальшивый творог свердловского производителя. Об этом рассказали в референтном центре регионального учреждения. «Исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) показало, что в твороге присутствует видоспецифичная ДНК сои. Очевидно, недобросовестный производитель добавил в творог сою, чтобы снизить себестоимость продукта», — сказано в сообщении. Подробная информация о поддельном твороге направлена в Управление Россельхознадзора по Свердловской области. Государственные инспекторы проведут проверку продукции молочников. Ранее URA.RU писало, что в 11% молочной продукции, которую выпускают в Свердловской области, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Всего было выполнено 458 исследований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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