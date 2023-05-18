18 мая 2023

Челябинские таможенники сорвали вывоз стратегических материалов из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Таможенная экспертиза подтвердила недостоверность указанных в документах пород Фото:

В Карталах (Челябинской области) остановили незаконный вывоз 407 кубических метров хвойных пиломатериалов в Таджикистан. О том, что стоимость стратегически важных материалов составила 3,8 млн рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Под видом досок из лиственных пород, экспортеры из Свердловской области пытались вывести хвойные пиломатериалы объемом 407 кубических метров в Таджикистан. В железнодорожном пункте пропуска Карталы замечено различие между указанными в документах и перевозимыми породами. Стоимость недекларированных материалов составила 3,8 млн рублей», — уточнили URA.RU в управлении.

Таможенный досмотр и экспертиза подтвердили отсутствие декларирования 388 кубических метров. Возбуждено два уголовных дела по статье 261.1 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений) и четыре дела об административных правонарушениях по ст. 16.2 КоАП РФ (недостоверное декларирование товаров).

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В Карталах (Челябинской области) остановили незаконный вывоз 407 кубических метров хвойных пиломатериалов в Таджикистан. О том, что стоимость стратегически важных материалов составила 3,8 млн рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Под видом досок из лиственных пород, экспортеры из Свердловской области пытались вывести хвойные пиломатериалы объемом 407 кубических метров в Таджикистан. В железнодорожном пункте пропуска Карталы замечено различие между указанными в документах и перевозимыми породами. Стоимость недекларированных материалов составила 3,8 млн рублей», — уточнили URA.RU в управлении. Таможенный досмотр и экспертиза подтвердили отсутствие декларирования 388 кубических метров. Возбуждено два уголовных дела по статье 261.1 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений) и четыре дела об административных правонарушениях по ст. 16.2 КоАП РФ (недостоверное декларирование товаров).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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