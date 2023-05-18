Челябинец провоцировал военных портить оружие и технику на СВО

Мужчина оставлял провокационные призывы в социальных сетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Челябинской области в социальных сетях провоцировал военнослужащих портить оружие и технику, которые им доставляют в зону СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, за призывы мужчину осудили на два года.

«Осужденный публично в социальных сетях призывал к саботированию мобилизационных и военных мероприятий, повреждению военнослужащими ВС РФ военной техники и оружия. Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что данное уголовное дело является первым в регионе и одним из первых в России по статье 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»). Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по региону в феврале 2023 года.