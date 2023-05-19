В Москве электричка сбила насмерть двух девушек-подростков

В Москве вблизи станции «Щербенка» электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«По предварительным данным установлено, что вблизи станции „Щербенка“ поезд № 6369 сообщением „Царицыно-Львовская“ сбил насмерть двух несовершеннолетних девочек. Инцидент произошел 19 мая около 19:57», — пишет пресс-служба ведомства в
По данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи осмотрели место ЧП и организовали проверку, в ходе которой установят личности погибших.
Ранее сообщалось, что в одной из школ восточной части Москвы 15-летний подросток умер во время перемены после урока физкультуры. У него случился припадок, который перешел в судороги.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!