19 мая 2023

В Москве электричка сбила насмерть двух девушек-подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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День Свердловской железной дороги в Законодательном Собрании. Екатеринбург, электричка
Инцидент произошел на станции «Щербенка» (архивное фото) Фото:

В Москве вблизи станции «Щербенка» электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным установлено, что вблизи станции „Щербенка“ поезд № 6369 сообщением „Царицыно-Львовская“ сбил насмерть двух несовершеннолетних девочек. Инцидент произошел 19 мая около 19:57», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи осмотрели место ЧП и организовали проверку, в ходе которой установят личности погибших.

Ранее сообщалось, что в одной из школ восточной части Москвы 15-летний подросток умер во время перемены после урока физкультуры. У него случился припадок, который перешел в судороги.

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В Москве вблизи станции «Щербенка» электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «По предварительным данным установлено, что вблизи станции „Щербенка“ поезд № 6369 сообщением „Царицыно-Львовская“ сбил насмерть двух несовершеннолетних девочек. Инцидент произошел 19 мая около 19:57», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи осмотрели место ЧП и организовали проверку, в ходе которой установят личности погибших. Ранее сообщалось, что в одной из школ восточной части Москвы 15-летний подросток умер во время перемены после урока физкультуры. У него случился припадок, который перешел в судороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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