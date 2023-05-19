ФСБ возбудила дело о госизмене на пермских агентов СБУ Зырянова и Стрелкова

В ФСБ возбудили уголовное по статье о госизмене в отношении двух жителей Пермского края Дмитрия Стрелкова и Антона Зырянова. Следствие считает, что пермяки перешли на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 2019 Стрелкова и Зырянова осудили (на 7 и 5 лет соответственно) за экстремизм и умышленное уничтожение имущества. Тогда их судили за поджог пермского штаба «Единой России» и нанесение лозунгов на здание краевой прокуратуры, но они не явились на заседание.
«Антону и Дмитрию удалось уехать в Украину и там скрыться от следствия. Именно тогда Стрелков был завербован ВСУ. После этого оба пермяка отправились воевать на стороне Украины. <…> Сейчас они находятся в розыске. 20 мая на них было возбуждено еще одно дело по статье о госизмене», — пояснили в ведомстве, передает telegram-канал Baza.
Планы преступной агентурной сети были раскрыты силовиками ранее. ФСБ выявила агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые хотели устроить серию терактов в Перми. Стрелкова называли лидером группировки.
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