В центре Челябинска 5 июня откроются термы «Лето». Как URA.RU рассказали в пресс-службе комплекса «Мегаполис», обустройство помещений завершается.
«В данный момент проводятся финальные отделочные работы, вся техническая часть проекта уже завершена. Термальный курорт откроется 5 июня», — отметили URA.RU в «Мегаполисе».
Объект на площади почти в четыре тысячи кв метров займет три этажа. Под открытым небом на крыше разместился бассейн с панорамным обзором на набережную. Здесь же построили детский бассейн, бар, кафе, пляж, четыре бани различной тематики и «иглу» — домики для дружеских посиделок и праздников.
На этаже ниже будет лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей. На первом уровне откроют два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной. Там же будут работать ресторан, две бани и два хамама. Бани будут различаться как по тематике, так и по температуре с влажностью. В зависимости от стоимости билета будет регламентироваться время пребывания на курорте.
Объект пообещали сделать круглогодичным. Открытые бассейны на крыше построили подогреваемыми. При этом в «Мегаполисе» сохранили другие направления работы: гастропарк, «Мягкий кинотеатр„и прочие.
Термальный курорт в «Мегаполисе» заработает с 5 июня
Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»
Панорамные окна откроют посетителям вид на набережную
Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»
Курорт имеет сауны разных форматов, есть хамамы
Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»
В парных в определенные часы будут проводиться банные ритуалы для всех делающих
Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»
Бани будут различаться по температуре и влажности
Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»
Термы займут в комплексе три этажа
Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»
Общая площадь курорта составит четыре тысячи кв метров
Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»
Работать «Лето» будет круглый год
Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»
В лобби можно будет приобрести любые душевые принадлежности
Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»
Рядом со взрослыми бассейнами откроются детские
Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»
В развлекательном комплексе откроют новое направление и сохранят прежние
В центре Челябинска 5 июня откроются термы «Лето». Как URA.RU рассказали в пресс-службе комплекса «Мегаполис», обустройство помещений завершается. «В данный момент проводятся финальные отделочные работы, вся техническая часть проекта уже завершена. Термальный курорт откроется 5 июня», — отметили URA.RU в «Мегаполисе». Объект на площади почти в четыре тысячи кв метров займет три этажа. Под открытым небом на крыше разместился бассейн с панорамным обзором на набережную. Здесь же построили детский бассейн, бар, кафе, пляж, четыре бани различной тематики и «иглу» — домики для дружеских посиделок и праздников. На этаже ниже будет лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей. На первом уровне откроют два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной. Там же будут работать ресторан, две бани и два хамама. Бани будут различаться как по тематике, так и по температуре с влажностью. В зависимости от стоимости билета будет регламентироваться время пребывания на курорте. Объект пообещали сделать круглогодичным. Открытые бассейны на крыше построили подогреваемыми. При этом в «Мегаполисе» сохранили другие направления работы: гастропарк, «Мягкий кинотеатр„и прочие.