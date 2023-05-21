В «Мегаполисе» 5 июня заработает термальный курорт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска 5 июня откроются термы «Лето». Как URA.RU рассказали в пресс-службе комплекса «Мегаполис», обустройство помещений завершается.

«В данный момент проводятся финальные отделочные работы, вся техническая часть проекта уже завершена. Термальный курорт откроется 5 июня», — отметили URA.RU в «Мегаполисе».

Объект на площади почти в четыре тысячи кв метров займет три этажа. Под открытым небом на крыше разместился бассейн с панорамным обзором на набережную. Здесь же построили детский бассейн, бар, кафе, пляж, четыре бани различной тематики и «иглу» — домики для дружеских посиделок и праздников.

На этаже ниже будет лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей. На первом уровне откроют два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной. Там же будут работать ресторан, две бани и два хамама. Бани будут различаться как по тематике, так и по температуре с влажностью. В зависимости от стоимости билета будет регламентироваться время пребывания на курорте.

Объект пообещали сделать круглогодичным. Открытые бассейны на крыше построили подогреваемыми. При этом в «Мегаполисе» сохранили другие направления работы: гастропарк, «Мягкий кинотеатр„и прочие.

Термальный курорт в «Мегаполисе» заработает с 5 июня Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»

Панорамные окна откроют посетителям вид на набережную Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»

Курорт имеет сауны разных форматов, есть хамамы Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»

В парных в определенные часы будут проводиться банные ритуалы для всех делающих Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»

Бани будут различаться по температуре и влажности Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»

Термы займут в комплексе три этажа Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»

Общая площадь курорта составит четыре тысячи кв метров Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»

Работать «Лето» будет круглый год Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»

В лобби можно будет приобрести любые душевые принадлежности Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»

Рядом со взрослыми бассейнами откроются детские Фото: пресс-служба комплекса «Мегаполис»