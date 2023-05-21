21 мая 2023

В центре Челябинска откроются термы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная выставка 2015. Челябинск., крц мегаполис
В «Мегаполисе» 5 июня заработает термальный курорт Фото:

В центре Челябинска 5 июня откроются термы «Лето». Как URA.RU рассказали в пресс-службе комплекса «Мегаполис», обустройство помещений завершается.

«В данный момент проводятся финальные отделочные работы, вся техническая часть проекта уже завершена. Термальный курорт откроется 5 июня», — отметили URA.RU в «Мегаполисе».

Объект на площади почти в четыре тысячи кв метров займет три этажа. Под открытым небом на крыше разместился бассейн с панорамным обзором на набережную. Здесь же построили детский бассейн, бар, кафе, пляж, четыре бани различной тематики и «иглу» — домики для дружеских посиделок и праздников.

На этаже ниже будет лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей. На первом уровне откроют два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной. Там же будут работать ресторан, две бани и два хамама. Бани будут различаться как по тематике, так и по температуре с влажностью. В зависимости от стоимости билета будет регламентироваться время пребывания на курорте.

Объект пообещали сделать круглогодичным. Открытые бассейны на крыше построили подогреваемыми. При этом в «Мегаполисе» сохранили другие направления работы: гастропарк, «Мягкий кинотеатр„и прочие.

Термальный курорт в «Мегаполисе» заработает с 5 июня
Термальный курорт в «Мегаполисе» заработает с 5 июня
Фото:
Панорамные окна откроют посетителям вид на набережную
Панорамные окна откроют посетителям вид на набережную
Фото:
Курорт имеет сауны разных форматов, есть хамамы
Курорт имеет сауны разных форматов, есть хамамы
Фото:
В парных в определенные часы будут проводиться банные ритуалы для всех делающих
В парных в определенные часы будут проводиться банные ритуалы для всех делающих
Фото:
Бани будут различаться по температуре и влажности
Бани будут различаться по температуре и влажности
Фото:
Термы займут в комплексе три этажа
Термы займут в комплексе три этажа
Фото:
Общая площадь курорта составит четыре тысячи кв метров
Общая площадь курорта составит четыре тысячи кв метров
Фото:
Работать «Лето» будет круглый год
Работать «Лето» будет круглый год
Фото:
В лобби можно будет приобрести любые душевые принадлежности
В лобби можно будет приобрести любые душевые принадлежности
Фото:
Рядом со взрослыми бассейнами откроются детские
Рядом со взрослыми бассейнами откроются детские
Фото:
В развлекательном комплексе откроют новое направление и сохранят прежние
В развлекательном комплексе откроют новое направление и сохранят прежние
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В центре Челябинска 5 июня откроются термы «Лето». Как URA.RU рассказали в пресс-службе комплекса «Мегаполис», обустройство помещений завершается. «В данный момент проводятся финальные отделочные работы, вся техническая часть проекта уже завершена. Термальный курорт откроется 5 июня», — отметили URA.RU в «Мегаполисе». Объект на площади почти в четыре тысячи кв метров займет три этажа. Под открытым небом на крыше разместился бассейн с панорамным обзором на набережную. Здесь же построили детский бассейн, бар, кафе, пляж, четыре бани различной тематики и «иглу» — домики для дружеских посиделок и праздников. На этаже ниже будет лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей. На первом уровне откроют два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной. Там же будут работать ресторан, две бани и два хамама. Бани будут различаться как по тематике, так и по температуре с влажностью. В зависимости от стоимости билета будет регламентироваться время пребывания на курорте. Объект пообещали сделать круглогодичным. Открытые бассейны на крыше построили подогреваемыми. При этом в «Мегаполисе» сохранили другие направления работы: гастропарк, «Мягкий кинотеатр„и прочие.
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