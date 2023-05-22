Путин назначил нового шефа в главный вуз МВД России на Урале

Главный вуз МВД на Среднем Урале возглавил полковник полиции Павел Капустюк. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.
«В соответствии с указом президента РФ от 12 мая 2023 года на должность начальника УрЮИ МВД России назначен полковник полиции Павел Капустюк. На церемонии присутствовал руководитель ГУ по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов», — сообщил полковник Горелых.
Капустюк окончил Восточно-Сибирский института МВД России. В 2007 году он возглавил отдел профподготовки управления кадров ГУВД по Иркутской области. С 2009 году занимал должность начальника Южно-Сахалинского филиала Дальневосточного юридического института МВД. С 2017 по 2023 год был начальником Восточно-Сибирского института МВД России.
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