Путин назначил нового шефа в главный вуз МВД России на Урале

Начальником УрЮИ МВД России назначен полковник полиции Павел Капустюк

22 мая 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Павел Капустюк свою карьеру в ОВД начал в 1992 году Фото: руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых Главный вуз МВД на Среднем Урале возглавил полковник полиции Павел Капустюк. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых. «В соответствии с указом президента РФ от 12 мая 2023 года на должность начальника УрЮИ МВД России назначен полковник полиции Павел Капустюк. На церемонии присутствовал руководитель ГУ по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов», — сообщил полковник Горелых. Капустюк окончил Восточно-Сибирский института МВД России. В 2007 году он возглавил отдел профподготовки управления кадров ГУВД по Иркутской области. С 2009 году занимал должность начальника Южно-Сахалинского филиала Дальневосточного юридического института МВД. С 2017 по 2023 год был начальником Восточно-Сибирского института МВД России.

Главный вуз МВД на Среднем Урале возглавил полковник полиции Павел Капустюк. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых. «В соответствии с указом президента РФ от 12 мая 2023 года на должность начальника УрЮИ МВД России назначен полковник полиции Павел Капустюк. На церемонии присутствовал руководитель ГУ по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов», — сообщил полковник Горелых. Капустюк окончил Восточно-Сибирский института МВД России. В 2007 году он возглавил отдел профподготовки управления кадров ГУВД по Иркутской области. С 2009 году занимал должность начальника Южно-Сахалинского филиала Дальневосточного юридического института МВД. С 2017 по 2023 год был начальником Восточно-Сибирского института МВД России.