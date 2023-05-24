Вес толстолобика, пойманного в Исети, составил 38 килограммов

Рыбак уверяет, что пойманный в Исети трофей — его первый в жизни улов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вес толстолобика, пойманного недавно в реке Исеть (Екатеринбург), составил 38 килограммов. Рыба была живой, а не мертвой, как писали ранее в СМИ. Об этом URA.RU рассказал рыбак, который предпочел не афишировать свое имя.

«Ловил первый раз в жизни, хотелось хоть что-нибудь поймать. Куда-то ехать далеко не очень хотелось, подумал, поразмышлял и вспомнил про нашу набережную. Ловля была на хлебный мякиш, и рыба была живее всех живых, только с глистами. Сварил из нее уху, часть пожарил, котейку покормил, остальное родне раздал», — рассказал горожанин.

По его словам, вес толстолобика составил 38 килограммов — трофей он взвешивал на багажных весах. Мужчина уверяет, что на вкус рыба отказалась сочной, намного лучше той, что в магазине. «Свежак все-таки», — объяснил рыбак.

По его словам, когда рыбу достали на набережную, вокруг собралось много зевак. Многие фотографировали и снимали гиганта на камеру. Позже одно из видео попало в telegram-каналы и СМИ, которые сочли, что рыба мертвая.