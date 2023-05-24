Путин отметил свердловских железнодорожников особым указом

24 мая 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Президент РФ подписал указы о госнаградах и поощрении для нескольких свердловчан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении и поощрении пятерых сотрудников «Российских железных дорог» из Свердловской области. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. Указом президента медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награжден мастер по эксплуатации и ремонту машин Свердловской дирекции по ремонту пути РЖД Павел Бобров. За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу грамотой наградили Наталью Наимушину — дежурного по жд-станции «Екатеринбург-Сортировочный». Еще трем работникам СвЖД — Игорю Антакову, Яшару Бандиеву, Александру Круглику — президент объявил благодарность. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил выходца из Свердловской области, экс-губернатора Омской области Александра Буркова орденом Почета.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении и поощрении пятерых сотрудников «Российских железных дорог» из Свердловской области. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. Указом президента медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награжден мастер по эксплуатации и ремонту машин Свердловской дирекции по ремонту пути РЖД Павел Бобров. За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу грамотой наградили Наталью Наимушину — дежурного по жд-станции «Екатеринбург-Сортировочный». Еще трем работникам СвЖД — Игорю Антакову, Яшару Бандиеву, Александру Круглику — президент объявил благодарность. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил выходца из Свердловской области, экс-губернатора Омской области Александра Буркова орденом Почета.