Путин отметил свердловских железнодорожников особым указом

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Президент РФ подписал указы о госнаградах и поощрении для нескольких свердловчан Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении и поощрении пятерых сотрудников «Российских железных дорог» из Свердловской области. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом президента медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награжден мастер по эксплуатации и ремонту машин Свердловской дирекции по ремонту пути РЖД Павел Бобров. За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу грамотой наградили Наталью Наимушину — дежурного по жд-станции «Екатеринбург-Сортировочный». Еще трем работникам СвЖД — Игорю Антакову, Яшару Бандиеву, Александру Круглику — президент объявил благодарность. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил выходца из Свердловской области, экс-губернатора Омской области Александра Буркова орденом Почета.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении и поощрении пятерых сотрудников «Российских железных дорог» из Свердловской области. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. Указом президента медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награжден мастер по эксплуатации и ремонту машин Свердловской дирекции по ремонту пути РЖД Павел Бобров. За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу грамотой наградили Наталью Наимушину — дежурного по жд-станции «Екатеринбург-Сортировочный». Еще трем работникам СвЖД — Игорю Антакову, Яшару Бандиеву, Александру Круглику — президент объявил благодарность. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил выходца из Свердловской области, экс-губернатора Омской области Александра Буркова орденом Почета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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