Экс-чиновницу освободили от наказания за картонные дома для челябинских сирот

26 мая 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

За картонные дома пока никто не понес наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего начальника управления экономики и недвижимости Чесменского района Челябинской области Марину Баранову, из-за действий которой сиротам выдали картонные квартиры, освободили от наказания. Как сообщили URA.RU источник в судебной системе, такое решение было принято из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. «Приговор был вынесен еще в середине апреля. По нему, Баранову признали виновной в халатности. Ей присудили штраф в 40 тысяч, но освободили от него за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — рассказал источник. Баранова попала под следствие из-за картонных домов, в которых заселили жителей из числа детей-сирот. По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годов она подписала акты приема домов для сирот, без их фактической проверки. По итогу дома стали непригодны для проживания. Однако одно уголовное дело не смутило власти района. Спустя время они снова передали сиротам дома, утепленные картоном. Мало того, что дома не соответствовали техническим характеристикам, так еще и продавались по завышенной стоимости. Расследование находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Бывшего начальника управления экономики и недвижимости Чесменского района Челябинской области Марину Баранову, из-за действий которой сиротам выдали картонные квартиры, освободили от наказания. Как сообщили URA.RU источник в судебной системе, такое решение было принято из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. «Приговор был вынесен еще в середине апреля. По нему, Баранову признали виновной в халатности. Ей присудили штраф в 40 тысяч, но освободили от него за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — рассказал источник. Баранова попала под следствие из-за картонных домов, в которых заселили жителей из числа детей-сирот. По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годов она подписала акты приема домов для сирот, без их фактической проверки. По итогу дома стали непригодны для проживания. Однако одно уголовное дело не смутило власти района. Спустя время они снова передали сиротам дома, утепленные картоном. Мало того, что дома не соответствовали техническим характеристикам, так еще и продавались по завышенной стоимости. Расследование находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.