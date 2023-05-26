Спасатели ведут борьбу с десятками пожаров в Свердловской области

26 мая 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Спасатели продолжают тушить пожары в Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На территории Свердловской области действуют 28 пожаров. Огнем охвачена территория более 9 тысяч гектаров. Информация об этом появилась в telegram-канале «Не для протокола». «За сутки потушен один пожар на площади 30 га. Продолжает действовать 28 пожаров на площади 9673 га. Локализованы 13 пожаров на площади 637 га. Не локализованы 15 пожаров на площади 9036 га», — сказано в сообщении. Ситуация в территориях: Артемовский ГО — 1 пожар, площадь — 3,5 га;

Асбестовский ГО — пожар — 1, площадь — 350 га;

Березовский ГО — пожар — 1, площадь — 9 га;

ГО Верхотурский — пожар — 1, площадь — 78 га;

Гаринский ГО — пожаров — 4, площадь — 1 571 га;

ГО ЗАТО Свободный — пожар — 1, площадь — 82 га;

Ивдельский ГО — пожар — 1, площадь — 4 га;

Махневское МО — пожаров — 3, площадь — 7300 га;

Сосьвинский ГО — пожаров — 4, площадь — 101 га;

ГО Сухой Лог — пожар — 1, площадь — 10 га;

Сысертский ГО — пожар — 1, площадь — 11 га;

Тугулымский ГО — пожаров — 2, площадь — 21 га;

Шалинский ГО — пожар — 1, площадь — 118 га. Ранее URA.RU писало, что на 23 мая в Свердловской области было ликвидировано 22 пожара. Площадь возгорания составила 1,8 тысяч га. Вся информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.

На территории Свердловской области действуют 28 пожаров. Огнем охвачена территория более 9 тысяч гектаров. Информация об этом появилась в telegram-канале «Не для протокола». «За сутки потушен один пожар на площади 30 га. Продолжает действовать 28 пожаров на площади 9673 га. Локализованы 13 пожаров на площади 637 га. Не локализованы 15 пожаров на площади 9036 га», — сказано в сообщении. Ситуация в территориях: Ранее URA.RU писало, что на 23 мая в Свердловской области было ликвидировано 22 пожара. Площадь возгорания составила 1,8 тысяч га. Вся информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.