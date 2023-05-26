Выставкую юных ювелиров можно посмотреть до 4 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прошло награждение победителей XII Всероссийского молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера». Среди них — участники из Перми, Барнаула, Миасса, Челябинска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Инициаторами и организаторами конкурса стали компания «Минерал-Шоу» и Екатеринбургский музей изобразительных искусств при поддержке Фонда семьи Шмотьевых.

«Такие конкурсы способствуют развитию детского творчества, но в большей степени я бы хотел отметить тех людей, которые занимаются этим — организаторов, участников, педагогов. Они помогают развивать ювелирное дело, которое сейчас становится востребованным», — рассказал URA.RU директор фонда Александр Шмотьев. Помимо участия в конкурсе юные ювелиры получили редкую возможность выставить свои работы в стенах музея.

В этом году на суд зрителей было представлено 207 работ: 68 камнерезных изделий и 139 ювелирных. Как пояснил Шмотьев, с каждым годом количество участников только растет и ширится в плане географии. В этом году конкурс стал всероссийским: в нем приняли участие мастера из Барнаула, Иркутска, Перми, Миасса, Магнитогорска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Березовского, Полевского, Каменска-Уральского, Челябинска, Миасса, Тольятти и Санкт-Петербурга. Многим из них фонд помог добраться до столицы Урала, где для школьников и студентов подготовили культурную программу.

Из камня и металла юные дарования сумели создать кольца, броши, шкатулки, статуэтки и подвески. Участники соревновались в таких категориях, как: «Лучшее камнерезное произведение», «Лучшее ювелирное украшение» и «Приз зрительских симпатий». Также отдельно призеров выделяли спонсоры мероприятия: Свердловское отделение Союза художников России, ювелирный дом CHAMOVSKIKH, Гильдия ювелиров Урала, профессиональный техникум «Рифей» и Фонд семьи Шмотьевых. Последние наградили участников из «Детского азимута Алтая», объединения «Художественной обработки металла», Детской школы искусств №4 (Миасс), Уральского государственного горного университета и «Байкалкварцсамоцветов».

Ранее в Екатеринбургском музее изобразительных искусств началась ежегодная выставка произведений участников молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера». Ее можно посетить до 4 июня.