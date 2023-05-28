В Пермском крае возобновляется выдача биометрических загранпаспортов

29 мая 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Подать заявление на получение документа можно с 1 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае с 1 июня возобновляется выдача заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации (биометрических загранпаспортов). Информацию об этом на своем сайте опубликовало ГУ МВД по региону. «Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю информирует граждан о том, что с 1 июня возобновлен прием заявлений на оформление заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет)», — сказано на сайте краевого главка. Выдача биометрический загранпаспортов в Прикамье, сроком действия 10 лет, временна прекратилась в январе этого года. В АО «Гознак» приостановку выдачи документов объясняли техническими причинами. Взамен гражданам предлагалось оформить заграничные паспорта старого образца сроком действия пять лет.

В Пермском крае с 1 июня возобновляется выдача заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации (биометрических загранпаспортов). Информацию об этом на своем сайте опубликовало ГУ МВД по региону. «Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю информирует граждан о том, что с 1 июня возобновлен прием заявлений на оформление заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет)», — сказано на сайте краевого главка. Выдача биометрический загранпаспортов в Прикамье, сроком действия 10 лет, временна прекратилась в январе этого года. В АО «Гознак» приостановку выдачи документов объясняли техническими причинами. Взамен гражданам предлагалось оформить заграничные паспорта старого образца сроком действия пять лет.