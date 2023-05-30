30 мая 2023

Екатеринбуржцы пожаловалась на шум по ночам из-за ремонта дороги. Видео

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Жители Екатеринбурга пожаловались на ремонт дороги в ночное время Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на шум из-за ремонта дороги в ночное время на улице Уральская. Информация об этом появилась в соцсети.

«На Уральской ремонтируют дорогу — техника шумит, водитель грузовика сигналит. Пластиковое окно не спасает. Вот ждем, когда закончат, чтобы уснуть», — передает слова очевидца telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».

По словам екатеринбуржца, шум начался с 22 часов и продолжался более 2,5 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Жители Екатеринбурга пожаловались на шум из-за ремонта дороги в ночное время на улице Уральская. Информация об этом появилась в соцсети. «На Уральской ремонтируют дорогу — техника шумит, водитель грузовика сигналит. Пластиковое окно не спасает. Вот ждем, когда закончат, чтобы уснуть», — передает слова очевидца telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург». По словам екатеринбуржца, шум начался с 22 часов и продолжался более 2,5 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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