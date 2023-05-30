Екатеринбуржцы пожаловалась на шум по ночам из-за ремонта дороги. Видео

31 мая 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга пожаловались на ремонт дороги в ночное время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Екатеринбурга пожаловались на шум из-за ремонта дороги в ночное время на улице Уральская. Информация об этом появилась в соцсети. «На Уральской ремонтируют дорогу — техника шумит, водитель грузовика сигналит. Пластиковое окно не спасает. Вот ждем, когда закончат, чтобы уснуть», — передает слова очевидца telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург». По словам екатеринбуржца, шум начался с 22 часов и продолжался более 2,5 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Жители Екатеринбурга пожаловались на шум из-за ремонта дороги в ночное время на улице Уральская. Информация об этом появилась в соцсети. «На Уральской ремонтируют дорогу — техника шумит, водитель грузовика сигналит. Пластиковое окно не спасает. Вот ждем, когда закончат, чтобы уснуть», — передает слова очевидца telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург». По словам екатеринбуржца, шум начался с 22 часов и продолжался более 2,5 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.