Жители Екатеринбурга пожаловались на ремонт дороги в ночное время
Жители Екатеринбурга пожаловались на шум из-за ремонта дороги в ночное время на улице Уральская. Информация об этом появилась в соцсети.
«На Уральской ремонтируют дорогу — техника шумит, водитель грузовика сигналит. Пластиковое окно не спасает. Вот ждем, когда закончат, чтобы уснуть», — передает слова очевидца telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».
По словам екатеринбуржца, шум начался с 22 часов и продолжался более 2,5 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.
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