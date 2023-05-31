Политологи показали новый тренд российских выборов

Политолог Костин: на выборы в России в 2023 году будут выдвигаться ветераны СВО

31 мая 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Участников спецоперации будут выдвигать на выборы от партий Фото: Сергей Русанов © URA.RU В избирательных кампаниях в российских регионах в этом году впервые будут участвовать ветераны специальной военной операции (СВО). Ставку на них сделают все партии, рассказал на пресс-конференции в Москве председатель правления Фонда развития гражданского общества и политолог Константин Костин. «Участники спецоперации будут выдвигаться всеми партиями. Больше всего от „Единой России“. Это попытаются сделать и КПРФ, и „Справедливая Россия“. Общество вовлечено в процессы, происходящие вокруг СВО, люди сопереживают, сочувствуют. Бэкграунд ветеранов вызывает доверие и это хорошая база для того, чтобы участвовать в выборах», — уточнил Костин. По словам эксперта, примером является Хакасия, где планируется выдвижение депутата Госдумы, участника СВО Сергея Сокола. Ожидается, что ветераны спецоперации будут участвовать в избирательных кампаниях разного уровня. По данным Центризбиркома, в единый день голосования 10 сентября 2023 года прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 20 регионах, в том числе в Москве и Подмосковье. Еще в пяти регионах руководителей выберут депутаты местных парламентов — в Ямало-Ненецком автономном округе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В 20 субъектах РФ, включая новые, выберут депутатов местных парламентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В избирательных кампаниях в российских регионах в этом году впервые будут участвовать ветераны специальной военной операции (СВО). Ставку на них сделают все партии, рассказал на пресс-конференции в Москве председатель правления Фонда развития гражданского общества и политолог Константин Костин. «Участники спецоперации будут выдвигаться всеми партиями. Больше всего от „Единой России“. Это попытаются сделать и КПРФ, и „Справедливая Россия“. Общество вовлечено в процессы, происходящие вокруг СВО, люди сопереживают, сочувствуют. Бэкграунд ветеранов вызывает доверие и это хорошая база для того, чтобы участвовать в выборах», — уточнил Костин. По словам эксперта, примером является Хакасия, где планируется выдвижение депутата Госдумы, участника СВО Сергея Сокола. Ожидается, что ветераны спецоперации будут участвовать в избирательных кампаниях разного уровня. По данным Центризбиркома, в единый день голосования 10 сентября 2023 года прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 20 регионах, в том числе в Москве и Подмосковье. Еще в пяти регионах руководителей выберут депутаты местных парламентов — в Ямало-Ненецком автономном округе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В 20 субъектах РФ, включая новые, выберут депутатов местных парламентов.