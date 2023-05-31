В свердловском городе на все лето перекроют движение по мосту. Фото

В Богдановиче закроют дорогу по мосту на улице Степана Разина до 1 сентября

01 июня 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Движение по мосту на улице Степана Разина в Богдановиче будет ограничено с 5 июня до 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Богдановиче с 5 июня до 1 сентября перекроют движение по мосту через реку Кунара на улице Степана Разина. Об этом заявил мэр Богдановича Олег Нейфельд. «Мост на улице Степана Разина закроют на ремонт с 5 июня. Согласен, это приведет нас к определенной напряженности в вопросе движения. Подрядчик выступил с предложением до 1 сентября этого года сдать все работы», — написал Олег Нейфельд на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Богдановича, теперь с 5 июня свердловчанам придется заранее продумывать маршрут для движения. Однако ремонт моста позволит открыть дорогу для большегрузов и запретить им движение по частному сектору, добавил Нейфельд. Фото: Олег Нейфельд на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

В Богдановиче с 5 июня до 1 сентября перекроют движение по мосту через реку Кунара на улице Степана Разина. Об этом заявил мэр Богдановича Олег Нейфельд. «Мост на улице Степана Разина закроют на ремонт с 5 июня. Согласен, это приведет нас к определенной напряженности в вопросе движения. Подрядчик выступил с предложением до 1 сентября этого года сдать все работы», — написал Олег Нейфельд на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Богдановича, теперь с 5 июня свердловчанам придется заранее продумывать маршрут для движения. Однако ремонт моста позволит открыть дорогу для большегрузов и запретить им движение по частному сектору, добавил Нейфельд.