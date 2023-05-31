Памфилова: России нет смысла соблюдать ритуал приглашения БДИПЧ ОБСЕ на выборы

01 июня 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Памфилова: России нет смысла соблюдать лукавый ритуал приглашения БДИПЧ ОБСЕ на выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не станет приглашать международных наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на будущие выборы. С таким заявлением выступила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. «Сейчас БДИПЧ ОБСЕ так же, как и многие международные организации, себя полностью разоблачили… Они участвуют в [российско-украинском конфликте], только на своем уровне. Если, скажем, НАТО помогает воевать оружием, специалистами, то ОБСЕ политически помогает. Ей не нужны никакие объективные данные — БДИПЧ ОБСЕ будет также работать на снос, дискредитацию выборов в нашей стране. И мы это понимаем», — сказала Памфилова, отвечая на вопрос, будет ли Россия приглашать международных наблюдателей на выборы, передает РИА Новости. Она добавила, что БДИПЧ ОБСЕ сильно зависит от мнения представителей западных стран, которые выступают против России. По словам Памфиловой, если ранее Россия доверяла представителям организации и выплачивала большие взносы, сейчас эти «лживые фасады рухнули, и они уже не имеют никакого смысла и значения». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала руководство БДИПЧ ОБСЕ, обвинив его в дискредитации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в структуру которой оно входит, передает МК . По ее словам, межправительственный орган все стремительнее «скатывается на русофобские рельсы», пороча не только саму исполнительную структуру ОБСЕ, но и Организацию в целом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия не станет приглашать международных наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на будущие выборы. С таким заявлением выступила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. «Сейчас БДИПЧ ОБСЕ так же, как и многие международные организации, себя полностью разоблачили… Они участвуют в [российско-украинском конфликте], только на своем уровне. Если, скажем, НАТО помогает воевать оружием, специалистами, то ОБСЕ политически помогает. Ей не нужны никакие объективные данные — БДИПЧ ОБСЕ будет также работать на снос, дискредитацию выборов в нашей стране. И мы это понимаем», — сказала Памфилова, отвечая на вопрос, будет ли Россия приглашать международных наблюдателей на выборы, передает РИА Новости. Она добавила, что БДИПЧ ОБСЕ сильно зависит от мнения представителей западных стран, которые выступают против России. По словам Памфиловой, если ранее Россия доверяла представителям организации и выплачивала большие взносы, сейчас эти «лживые фасады рухнули, и они уже не имеют никакого смысла и значения». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала руководство БДИПЧ ОБСЕ, обвинив его в дискредитации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в структуру которой оно входит, передает МК. По ее словам, межправительственный орган все стремительнее «скатывается на русофобские рельсы», пороча не только саму исполнительную структуру ОБСЕ, но и Организацию в целом.