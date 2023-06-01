Житель Верхней Пышмы оказался на операционном столе после посещения стоматолога

02 июня 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Это уже второй случай неудачного лечения в стоматологии Верхней Пышмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) 59-летний мужчина попал к хирургу после того, как решил вылечить зуб. После лечения в стоматологической поликлинике у него опухло лицо, а затем понадобилась срочная госпитализация. «Когда папа пришел в кабинет на удаление, то ему не объясняли причину боли. Удалять больной зуб ему не стали, но сделали надрез десны и поставили что-то вроде резиновой шины. Отправили папу домой с рецептом на полоскание», — рассказывает дочь пострадавшего изданию «КП-Екатеринбург». Спустя время у мужчины начало опухать лицо и поднялась температура до 38,3 градуса. Житель Верхней Пышмы повторно пришел на прием к стоматологу, где ему достали шину и отправили на удаление зуба. Однако мужчина не стал сидеть в очереди из-за невыносимой боли. Спустя время он решил взять больничный, но в стоматологии ему отказали — он взял отпуск за свой счет, а затем дочь отвезла его в больницу №23 в Екатеринбурге. Там врачи поставили диагноз — абсцесс подглазничной области слева, провели операцию. Сейчас мужчина не чувствует часть лица в области щеки и губы. Семья мужчины планирует добиться компенсации от стоматологии, для этого они привлекли юриста. Корреспондент URA.RU направил запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. Там пояснили, что если к ним поступит жалоба, то обязательно будет проведена проверка. «В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, мы не вправе разглашать сведения, составляющие медицинскую тайну», — заявили в региональном минздраве. Похожий случай с неудачным лечением был ранее зафиксирован также в Верхней Пышме. Там в одной из стоматологий 85-летней пациентке два часа пытались вырвать зуб мудрости. В итоге женщине якобы сломали челюсть и направили в стационар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Верхней Пышме (Свердловская область) 59-летний мужчина попал к хирургу после того, как решил вылечить зуб. После лечения в стоматологической поликлинике у него опухло лицо, а затем понадобилась срочная госпитализация. «Когда папа пришел в кабинет на удаление, то ему не объясняли причину боли. Удалять больной зуб ему не стали, но сделали надрез десны и поставили что-то вроде резиновой шины. Отправили папу домой с рецептом на полоскание», — рассказывает дочь пострадавшего изданию «КП-Екатеринбург». Спустя время у мужчины начало опухать лицо и поднялась температура до 38,3 градуса. Житель Верхней Пышмы повторно пришел на прием к стоматологу, где ему достали шину и отправили на удаление зуба. Однако мужчина не стал сидеть в очереди из-за невыносимой боли. Спустя время он решил взять больничный, но в стоматологии ему отказали — он взял отпуск за свой счет, а затем дочь отвезла его в больницу №23 в Екатеринбурге. Там врачи поставили диагноз — абсцесс подглазничной области слева, провели операцию. Сейчас мужчина не чувствует часть лица в области щеки и губы. Семья мужчины планирует добиться компенсации от стоматологии, для этого они привлекли юриста. Корреспондент URA.RU направил запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. Там пояснили, что если к ним поступит жалоба, то обязательно будет проведена проверка. «В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, мы не вправе разглашать сведения, составляющие медицинскую тайну», — заявили в региональном минздраве. Похожий случай с неудачным лечением был ранее зафиксирован также в Верхней Пышме. Там в одной из стоматологий 85-летней пациентке два часа пытались вырвать зуб мудрости. В итоге женщине якобы сломали челюсть и направили в стационар.