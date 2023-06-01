Чемпионка мира Гамова из Челябинска назвала причины опозданий на тренировки в шоу на Wink

Первый выпуск спортивного шоу посвятили челябинским спортсменам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова из Челябинска рассказала о своих опозданиях на тренировки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ростелеком», интервью со спортсменкой вышло в документальном трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?» (12+).

«В видеосервисе Wink состоялась премьера документального трэвел-шоу „О, спорт! Ты жив?“. Первый эпизод называется „Челябинские звезды, Молния и Метеорит“. Одним из героев программы стала уроженка Челябинска Екатерина Гамова, которая рассказала, почему опаздывала на тренировки», — сообщили URA.RU в Ростелекоме.

В рамках выпуска Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов продемонстрировал зрителям ледовый дворец. Прыгун Данил Лысенко поделился опытом того, как вернуться в спорт после дисквалификации.

Ведущими программы стали спортивные журналисты Роман Нагучев, Владимир Иванов, Татьяна Клац и Анна Андронова. На Камчатке к команде присоединилась регбистка, участвовавшая в Олимпийских играх в Токио, Яна Данилова.

Новый телепроект рассказывает о спортивной жизни в регионах России. В разные выпуски вошли сюжеты о зимнем серфинге на Камчатке, гонки на верблюдах в Элисте, воспитании борцов и лыжных тренировках. Проект создан при поддержке Института развития интернета. Проект можно будет увидеть не только на платформе Wink, но и в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте».

Первый выпуск спортивного трэвел-шоу на платформе Ростелекома Wink посвятили Челябинской области Фото: пресс-служба филиала Ростелекома в регионе