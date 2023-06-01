01 июня 2023

Чемпионка мира из Челябинска рассказала об опозданиях на тренировки. Фото

Чемпионка мира Гамова из Челябинска назвала причины опозданий на тренировки в шоу на Wink
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. Екатеринбург, волейбол, сборная россии, спорт, матч, игра, сборная нидерландов
Первый выпуск спортивного шоу посвятили челябинским спортсменам Фото:

Чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова из Челябинска рассказала о своих опозданиях на тренировки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ростелеком», интервью со спортсменкой вышло в документальном трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?» (12+).

«В видеосервисе Wink состоялась премьера документального трэвел-шоу „О, спорт! Ты жив?“. Первый эпизод называется „Челябинские звезды, Молния и Метеорит“. Одним из героев программы стала уроженка Челябинска Екатерина Гамова, которая рассказала, почему опаздывала на тренировки», — сообщили URA.RU в Ростелекоме.

В рамках выпуска Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов продемонстрировал зрителям ледовый дворец. Прыгун Данил Лысенко поделился опытом того, как вернуться в спорт после дисквалификации.

Ведущими программы стали спортивные журналисты Роман Нагучев, Владимир Иванов, Татьяна Клац и Анна Андронова. На Камчатке к команде присоединилась регбистка, участвовавшая в Олимпийских играх в Токио, Яна Данилова.

Новый телепроект рассказывает о спортивной жизни в регионах России. В разные выпуски вошли сюжеты о зимнем серфинге на Камчатке, гонки на верблюдах в Элисте, воспитании борцов и лыжных тренировках. Проект создан при поддержке Института развития интернета. Проект можно будет увидеть не только на платформе Wink, но и в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте».

Первый выпуск спортивного трэвел-шоу на платформе Ростелекома Wink посвятили Челябинской области
Первый выпуск спортивного трэвел-шоу на платформе Ростелекома Wink посвятили Челябинской области
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Чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова из Челябинска рассказала о своих опозданиях на тренировки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ростелеком», интервью со спортсменкой вышло в документальном трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?» (12+). «В видеосервисе Wink состоялась премьера документального трэвел-шоу „О, спорт! Ты жив?“. Первый эпизод называется „Челябинские звезды, Молния и Метеорит“. Одним из героев программы стала уроженка Челябинска Екатерина Гамова, которая рассказала, почему опаздывала на тренировки», — сообщили URA.RU в Ростелекоме. В рамках выпуска Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов продемонстрировал зрителям ледовый дворец. Прыгун Данил Лысенко поделился опытом того, как вернуться в спорт после дисквалификации. Ведущими программы стали спортивные журналисты Роман Нагучев, Владимир Иванов, Татьяна Клац и Анна Андронова. На Камчатке к команде присоединилась регбистка, участвовавшая в Олимпийских играх в Токио, Яна Данилова. Новый телепроект рассказывает о спортивной жизни в регионах России. В разные выпуски вошли сюжеты о зимнем серфинге на Камчатке, гонки на верблюдах в Элисте, воспитании борцов и лыжных тренировках. Проект создан при поддержке Института развития интернета. Проект можно будет увидеть не только на платформе Wink, но и в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте».
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