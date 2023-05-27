Названы пять способов питаться правильно и бюджетно

«Ридус»: заранее спланированный поход в магазин поможет сэкономить на продуктах
© Служба новостей «URA.RU»
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Блюда из ресторана Принц-парадокс. Екатеринбург, блюдо, ресторан, еда, подача, питание
Чтобы сэкономить на еде, необходимо отдать предпочтение домашним блюдам Фото:

Заранее спланированный поход в продуктовый магазин и отказ от доставок в пользу домашней еды помогут сэкономить на правильном питании. Об этих и других способах начать питаться правильно, и при этом не тратить много денег рассказали журналисты.

«Во-первых, нужно чаще готовить дома, так вы сэкономите на доставке, и сможете весело провести время с семьей за готовкой. Во-вторых, будьте проще к себе, если вы не привыкли самостоятельно готовить, начните с простых рецептов», — говорится в материале интернет-издания «Ридус».

Кроме того, перейти на здоровый и недорогой рацион поможет правильный подход к покупке продуктов. «В-третьих, планируйте заранее поход в магазин. Это поможет вам не тратить деньги на продукты, которые потом не пригодятся. В-четвертых, покупайте нескоропортящиеся продукты оптом. Такие продукты можно использовать в качестве основы для огромного количества блюд. В-пятых, используйте как свежие, так и замороженные продукты. Многие ягоды, а также редкие (экзотические) фрукты и овощи, выгоднее покупать замороженными», — объяснили авторы статьи.

Ранее диетологи в разговоре с URA.RU объяснили, из чего должен состоять сбалансированный рацион. По словам эндокринолога и диетолога Антона Полякова, здоровый прием пищи складывается из четырех частей, или же по схеме «4 раза по 25%». Также тренер-диетолог сети спортивных клубов MetroFitness Фаррух Аюбов рассказал, что правильное питание — это прежде всего соблюдение ежедневной нормы белков, жиров и углеводов. Для каждого человека эта норма рассчитывается индивидуально и зависит от роста и веса. Диетолог пояснил, что главным источником углеводов и витаминов при бюджетном питании являются злаки и крупы, например, овсяная каша на завтрак, а гречневая — на обед.

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Заранее спланированный поход в продуктовый магазин и отказ от доставок в пользу домашней еды помогут сэкономить на правильном питании. Об этих и других способах начать питаться правильно, и при этом не тратить много денег рассказали журналисты. «Во-первых, нужно чаще готовить дома, так вы сэкономите на доставке, и сможете весело провести время с семьей за готовкой. Во-вторых, будьте проще к себе, если вы не привыкли самостоятельно готовить, начните с простых рецептов», — говорится в материале интернет-издания «Ридус». Кроме того, перейти на здоровый и недорогой рацион поможет правильный подход к покупке продуктов. «В-третьих, планируйте заранее поход в магазин. Это поможет вам не тратить деньги на продукты, которые потом не пригодятся. В-четвертых, покупайте нескоропортящиеся продукты оптом. Такие продукты можно использовать в качестве основы для огромного количества блюд. В-пятых, используйте как свежие, так и замороженные продукты. Многие ягоды, а также редкие (экзотические) фрукты и овощи, выгоднее покупать замороженными», — объяснили авторы статьи. Ранее диетологи в разговоре с URA.RU объяснили, из чего должен состоять сбалансированный рацион. По словам эндокринолога и диетолога Антона Полякова, здоровый прием пищи складывается из четырех частей, или же по схеме «4 раза по 25%». Также тренер-диетолог сети спортивных клубов MetroFitness Фаррух Аюбов рассказал, что правильное питание — это прежде всего соблюдение ежедневной нормы белков, жиров и углеводов. Для каждого человека эта норма рассчитывается индивидуально и зависит от роста и веса. Диетолог пояснил, что главным источником углеводов и витаминов при бюджетном питании являются злаки и крупы, например, овсяная каша на завтрак, а гречневая — на обед.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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