В Пензе силовики поймали свердловчанина, причастного к банде преступников

03 июня 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Молодой мужчина украл деньги у пенсионерки в Пензе, его поймали силовики Фото: Московец Илья © URA.RU В Пензе сотрудники полиции поймали 20-летнего жителя Свердловской области, который украл у 94-летней женщины 370 тысяч рублей. Силовики сообщили, что юный мужчина причастен к целой группировке, которая занимается мошенничеством. «Сотрудники полиции поймали 20-летнего уроженца Свердловской области, который похитил у 94-летней пенсионерки 370 тысяч рублей. <…> Сотрудники полиции ищут остальных лиц, причастных к мошеннической схеме», — говорится в релизе на официальном сайте УМВД РФ по Пензе. Злоумышленник дал признательные показания, его заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы до шести лет. Мошенники забрали деньги у женщины по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерке позвонила неизвестная девушка, которая сказала, что ее внучка стала виновницей аварии. Чтобы ее не посадили в тюрьму, женщина должна была передать деньги курьеру, коим и оказался юноша из Свердловской области. Ранее сообщалось, что мошенники за день украли у трех свердловчан более полутора миллионов рублей. Также мошеннической атаке подвергся вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов.

В Пензе сотрудники полиции поймали 20-летнего жителя Свердловской области, который украл у 94-летней женщины 370 тысяч рублей. Силовики сообщили, что юный мужчина причастен к целой группировке, которая занимается мошенничеством. «Сотрудники полиции поймали 20-летнего уроженца Свердловской области, который похитил у 94-летней пенсионерки 370 тысяч рублей. <…> Сотрудники полиции ищут остальных лиц, причастных к мошеннической схеме», — говорится в релизе на официальном сайте УМВД РФ по Пензе. Злоумышленник дал признательные показания, его заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы до шести лет. Мошенники забрали деньги у женщины по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерке позвонила неизвестная девушка, которая сказала, что ее внучка стала виновницей аварии. Чтобы ее не посадили в тюрьму, женщина должна была передать деньги курьеру, коим и оказался юноша из Свердловской области. Ранее сообщалось, что мошенники за день украли у трех свердловчан более полутора миллионов рублей. Также мошеннической атаке подвергся вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов.