02 июня 2023

В Пензе силовики поймали свердловчанина, причастного к банде преступников

© Служба новостей «URA.RU»
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Плановая тренировка силовиков. Екатеринбург, бронежилет, полиция, полицейский в шлеме
Молодой мужчина украл деньги у пенсионерки в Пензе, его поймали силовики Фото:

В Пензе сотрудники полиции поймали 20-летнего жителя Свердловской области, который украл у 94-летней женщины 370 тысяч рублей. Силовики сообщили, что юный мужчина причастен к целой группировке, которая занимается мошенничеством.

«Сотрудники полиции поймали 20-летнего уроженца Свердловской области, который похитил у 94-летней пенсионерки 370 тысяч рублей. <…> Сотрудники полиции ищут остальных лиц, причастных к мошеннической схеме», — говорится в релизе на официальном сайте УМВД РФ по Пензе. Злоумышленник дал признательные показания, его заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы до шести лет.

Мошенники забрали деньги у женщины по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерке позвонила неизвестная девушка, которая сказала, что ее внучка стала виновницей аварии. Чтобы ее не посадили в тюрьму, женщина должна была передать деньги курьеру, коим и оказался юноша из Свердловской области.

Ранее сообщалось, что мошенники за день украли у трех свердловчан более полутора миллионов рублей. Также мошеннической атаке подвергся вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов.

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В Пензе сотрудники полиции поймали 20-летнего жителя Свердловской области, который украл у 94-летней женщины 370 тысяч рублей. Силовики сообщили, что юный мужчина причастен к целой группировке, которая занимается мошенничеством. «Сотрудники полиции поймали 20-летнего уроженца Свердловской области, который похитил у 94-летней пенсионерки 370 тысяч рублей. <…> Сотрудники полиции ищут остальных лиц, причастных к мошеннической схеме», — говорится в релизе на официальном сайте УМВД РФ по Пензе. Злоумышленник дал признательные показания, его заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы до шести лет. Мошенники забрали деньги у женщины по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерке позвонила неизвестная девушка, которая сказала, что ее внучка стала виновницей аварии. Чтобы ее не посадили в тюрьму, женщина должна была передать деньги курьеру, коим и оказался юноша из Свердловской области. Ранее сообщалось, что мошенники за день украли у трех свердловчан более полутора миллионов рублей. Также мошеннической атаке подвергся вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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