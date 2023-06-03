03 июня 2023
02 июня 2023
01 июня 2023

В ХМАО рядом с городом горят леса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, населенный пункт, пламя, ландшафтный пожар
Из-за лесного пожара в городе летает пепел Фото:

В Мегионе (ХМАО) рядом с городом распространился пожар. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

«Пепел летает по городу. Пожар распространился теперь еще в дальних местах окрестности. Пожар ландшафтный», — пишут жители города в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Мегион».

URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Ответ на него ожидается.

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В Мегионе (ХМАО) рядом с городом распространился пожар. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. «Пепел летает по городу. Пожар распространился теперь еще в дальних местах окрестности. Пожар ландшафтный», — пишут жители города в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Мегион». URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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