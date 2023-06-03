Из-за лесного пожара в городе летает пепел
В Мегионе (ХМАО) рядом с городом распространился пожар. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.
«Пепел летает по городу. Пожар распространился теперь еще в дальних местах окрестности. Пожар ландшафтный», — пишут жители города в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Мегион».
URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Ответ на него ожидается.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!