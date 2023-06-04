В Варшаве на протесты вышли полмиллиона человек

04 июня 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Полмиллиона поляков вышли на протест в Варшаве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В столице Польши Варшаве проходит крупная акция протеста польской оппозиции, на которую пришло около полумиллиона человек. Об этом рассказали организаторы акции. «В марше в Варшаве около полумиллиона человек», — передает сообщение организаторов РИА Новости. Там добавили, что акция проходит мирно, но в адрес правительства звучат ненормативные лозунги. В толпе смешались политические оппозиционеры, сторонники ЛГБТ, абортов, антиклерикалы. Каждая группа протестующих озвучивает свои требования, заключили организаторы. Лидер польской оппозиции, бывший глава Европейской комиссии, Дональд Туск организовал марш, дата проведения которого была выбрана неслучайно. 4 июня 1989 года в Польше прошли первые «частично свободные» парламентские выборы. Ранее в Польше неоднократно проходили различные демонстрации. На одной из последних протестующие пронесли по улицам гроб с портретом Греты Тунберг и президента Европейской Комиссии Урсулы Фон Дер Ляйен.

В столице Польши Варшаве проходит крупная акция протеста польской оппозиции, на которую пришло около полумиллиона человек. Об этом рассказали организаторы акции. «В марше в Варшаве около полумиллиона человек», — передает сообщение организаторов РИА Новости. Там добавили, что акция проходит мирно, но в адрес правительства звучат ненормативные лозунги. В толпе смешались политические оппозиционеры, сторонники ЛГБТ, абортов, антиклерикалы. Каждая группа протестующих озвучивает свои требования, заключили организаторы. Лидер польской оппозиции, бывший глава Европейской комиссии, Дональд Туск организовал марш, дата проведения которого была выбрана неслучайно. 4 июня 1989 года в Польше прошли первые «частично свободные» парламентские выборы. Ранее в Польше неоднократно проходили различные демонстрации. На одной из последних протестующие пронесли по улицам гроб с портретом Греты Тунберг и президента Европейской Комиссии Урсулы Фон Дер Ляйен.