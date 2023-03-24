По улице в Варшаве пронесли гроб с портретом главы Еврокомиссии. Фото

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Протестующие в Польше вынесли гроб с портретом Урсулы Фон Дер Ляйен, сообщают СМИ Фото:

В Варшаве прошла демонстрация, в ходе который протестующие вынесли гроб с портретом Греты Тунберг и президента Европейской Комиссии Урсулы Фон Дер Ляйен. Трансляция велась на канале ABC News.

«Около 300 шахтеров скандировали „Воры“ и использовали дымовые шашки и сирены, чтобы привлечь внимание к своей акции протеста в центре польской столицы. В этом районе временно перекрыто движение транспорта», — передает агентство. По сообщениям СМИ, шахтеры принесли гроб к офису Евросоюза в Варшаве в знак протеста против директивы Евросоюза, направленной на сокращение выбросов метана.

Это не первый случай протестов в Польше. Ранее польские граждане проводили митинг против массовых поставок украинского зерна, передает RT. Отмечается, что протестующие перекрыли дороги возле переходов на польско-украинской границе. Также в Польше проходили митинги против участия страны в украинском конфликте, передает телеканал 360.

Фото:

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В Варшаве прошла демонстрация, в ходе который протестующие вынесли гроб с портретом Греты Тунберг и президента Европейской Комиссии Урсулы Фон Дер Ляйен. Трансляция велась на канале ABC News. «Около 300 шахтеров скандировали „Воры“ и использовали дымовые шашки и сирены, чтобы привлечь внимание к своей акции протеста в центре польской столицы. В этом районе временно перекрыто движение транспорта», — передает агентство. По сообщениям СМИ, шахтеры принесли гроб к офису Евросоюза в Варшаве в знак протеста против директивы Евросоюза, направленной на сокращение выбросов метана. Это не первый случай протестов в Польше. Ранее польские граждане проводили митинг против массовых поставок украинского зерна, передает RT. Отмечается, что протестующие перекрыли дороги возле переходов на польско-украинской границе. Также в Польше проходили митинги против участия страны в украинском конфликте, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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