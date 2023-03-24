По улице в Варшаве пронесли гроб с портретом главы Еврокомиссии. Фото

24 марта 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Протестующие в Польше вынесли гроб с портретом Урсулы Фон Дер Ляйен, сообщают СМИ Фото: Официальный сайт Европарламента В Варшаве прошла демонстрация, в ходе который протестующие вынесли гроб с портретом Греты Тунберг и президента Европейской Комиссии Урсулы Фон Дер Ляйен. Трансляция велась на канале ABC News. «Около 300 шахтеров скандировали „Воры“ и использовали дымовые шашки и сирены, чтобы привлечь внимание к своей акции протеста в центре польской столицы. В этом районе временно перекрыто движение транспорта», — передает агентство . По сообщениям СМИ, шахтеры принесли гроб к офису Евросоюза в Варшаве в знак протеста против директивы Евросоюза, направленной на сокращение выбросов метана. Это не первый случай протестов в Польше. Ранее польские граждане проводили митинг против массовых поставок украинского зерна, передает RT. Отмечается, что протестующие перекрыли дороги возле переходов на польско-украинской границе. Также в Польше проходили митинги против участия страны в украинском конфликте, передает телеканал 360. Фото: ABC News

В Варшаве прошла демонстрация, в ходе который протестующие вынесли гроб с портретом Греты Тунберг и президента Европейской Комиссии Урсулы Фон Дер Ляйен. Трансляция велась на канале ABC News. «Около 300 шахтеров скандировали „Воры“ и использовали дымовые шашки и сирены, чтобы привлечь внимание к своей акции протеста в центре польской столицы. В этом районе временно перекрыто движение транспорта», — передает агентство. По сообщениям СМИ, шахтеры принесли гроб к офису Евросоюза в Варшаве в знак протеста против директивы Евросоюза, направленной на сокращение выбросов метана. Это не первый случай протестов в Польше. Ранее польские граждане проводили митинг против массовых поставок украинского зерна, передает RT. Отмечается, что протестующие перекрыли дороги возле переходов на польско-украинской границе. Также в Польше проходили митинги против участия страны в украинском конфликте, передает телеканал 360.