Свердловчанин ночью напал с ножом на мужчину

Неизвестный напал на мужчину с ножом в Асбесте возле дома на улице Ленинградская, 27
В Асбесте (Свердловская область) неизвестный ночью напал на мужчину с ножом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.
«Я услышал громкий спор на улице. Посмотрел в окно и увидел, как неизвестный ударил мужчину ножом. Причина конфликта неизвестна, инцидент произошел примерно в 1:30 ночью 7 июня», — рассказал URA.RU очевидец.
Конфликт произошел во дворе дома на улице Ленинградская, 27. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Асбестовский». На момент публикации новости ответ не был получен.
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