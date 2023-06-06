06 июня 2023

Свердловчанин ночью напал с ножом на мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный напал на мужчину с ножом в Асбесте возле дома на улице Ленинградская, 27 Фото:

В Асбесте (Свердловская область) неизвестный ночью напал на мужчину с ножом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«Я услышал громкий спор на улице. Посмотрел в окно и увидел, как неизвестный ударил мужчину ножом. Причина конфликта неизвестна, инцидент произошел примерно в 1:30 ночью 7 июня», — рассказал URA.RU очевидец.

Конфликт произошел во дворе дома на улице Ленинградская, 27. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Асбестовский». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Асбесте (Свердловская область) неизвестный ночью напал на мужчину с ножом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «Я услышал громкий спор на улице. Посмотрел в окно и увидел, как неизвестный ударил мужчину ножом. Причина конфликта неизвестна, инцидент произошел примерно в 1:30 ночью 7 июня», — рассказал URA.RU очевидец. Конфликт произошел во дворе дома на улице Ленинградская, 27. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Асбестовский». На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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