Известная пермская сеть общепита срочно ищет сотрудников

Пермская сеть «Алендвик» проводит ярмарку вакансий в ТРК «Столица»

13 июня 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Зарплата в компании начинается от 27 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Известная пермская сеть заведений общественного питания «Алендвик», объединяющая бренды Chicken, Поке-maN и Good News, срочно ищет сотрудников. Для этого в администрации сети решили провести ярмарку вакансий. Она состоится в торгово-развлекательном комплексе «Столица». Об этом сообщается в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте». «Приглашаем на ярмарку вакансий в ТРК „Столица“. Компания „Алендвик“ предлагает вакансии на выбор: офис, кафе, пищевое производство, склад», — сказано в объявлении. Ярмарка вакансий откроется 14 июня в 12:00 на втором этаже торгово-развлекательного комплекса. Уровень предлагаемой заработной платы в анонсе мероприятия не указан. Ранее в администрации сети «Алендвика» сообщали, что ее сотрудники получают от 27 тысяч рублей, а самая востребованная профессия в компании — повар.

Известная пермская сеть заведений общественного питания «Алендвик», объединяющая бренды Chicken, Поке-maN и Good News, срочно ищет сотрудников. Для этого в администрации сети решили провести ярмарку вакансий. Она состоится в торгово-развлекательном комплексе «Столица». Об этом сообщается в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте». «Приглашаем на ярмарку вакансий в ТРК „Столица“. Компания „Алендвик“ предлагает вакансии на выбор: офис, кафе, пищевое производство, склад», — сказано в объявлении. Ярмарка вакансий откроется 14 июня в 12:00 на втором этаже торгово-развлекательного комплекса. Уровень предлагаемой заработной платы в анонсе мероприятия не указан. Ранее в администрации сети «Алендвика» сообщали, что ее сотрудники получают от 27 тысяч рублей, а самая востребованная профессия в компании — повар.