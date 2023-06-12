12 июня 2023

Известная пермская сеть общепита срочно ищет сотрудников

Пермская сеть «Алендвик» проводит ярмарку вакансий в ТРК «Столица»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан быстрого питания Chicken. Пермь, касса ресторана, обслуживание клиента
Зарплата в компании начинается от 27 тысяч рублей Фото:

Известная пермская сеть заведений общественного питания «Алендвик», объединяющая бренды Chicken, Поке-maN и Good News, срочно ищет сотрудников. Для этого в администрации сети решили провести ярмарку вакансий. Она состоится в торгово-развлекательном комплексе «Столица». Об этом сообщается в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на ярмарку вакансий в ТРК „Столица“. Компания „Алендвик“ предлагает вакансии на выбор: офис, кафе, пищевое производство, склад», — сказано в объявлении.

Ярмарка вакансий откроется 14 июня в 12:00 на втором этаже торгово-развлекательного комплекса. Уровень предлагаемой заработной платы в анонсе мероприятия не указан. Ранее в администрации сети «Алендвика» сообщали, что ее сотрудники получают от 27 тысяч рублей, а самая востребованная профессия в компании — повар.

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Известная пермская сеть заведений общественного питания «Алендвик», объединяющая бренды Chicken, Поке-maN и Good News, срочно ищет сотрудников. Для этого в администрации сети решили провести ярмарку вакансий. Она состоится в торгово-развлекательном комплексе «Столица». Об этом сообщается в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте». «Приглашаем на ярмарку вакансий в ТРК „Столица“. Компания „Алендвик“ предлагает вакансии на выбор: офис, кафе, пищевое производство, склад», — сказано в объявлении. Ярмарка вакансий откроется 14 июня в 12:00 на втором этаже торгово-развлекательного комплекса. Уровень предлагаемой заработной платы в анонсе мероприятия не указан. Ранее в администрации сети «Алендвика» сообщали, что ее сотрудники получают от 27 тысяч рублей, а самая востребованная профессия в компании — повар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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