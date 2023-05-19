Шойгу наградил орденами Мужества военных в зоне СВО. Видео

19 мая 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Российские бойцы получили награды от Сергея Шойгу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны Сергей Шойгу, во время инспекции пункта группировки «Восток» на запорожском направлении, наградил военнослужащих орденами Мужества, а также знаками отличия «Георгиевский крест». Также российские бойцы были награждены медалями «За отвагу». «Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!», — сказал Сергей Шойгу военнослужащим, передает telegram-канал Zvezdanews. Он также назвал награды «высокой оценкой ратного труда». Ранее стало известно, что Шойгу проинспектировал пункт управления группировки войск «Восток» на запорожском направлении. Также министр обороны провел совещание в штабе группировки.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, во время инспекции пункта группировки «Восток» на запорожском направлении, наградил военнослужащих орденами Мужества, а также знаками отличия «Георгиевский крест». Также российские бойцы были награждены медалями «За отвагу». «Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!», — сказал Сергей Шойгу военнослужащим, передает telegram-канал Zvezdanews. Он также назвал награды «высокой оценкой ратного труда». Ранее стало известно, что Шойгу проинспектировал пункт управления группировки войск «Восток» на запорожском направлении. Также министр обороны провел совещание в штабе группировки.