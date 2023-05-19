Шойгу наградил орденами Мужества военных в зоне СВО. Видео

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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Российские бойцы получили награды от Сергея Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны Сергей Шойгу, во время инспекции пункта группировки «Восток» на запорожском направлении, наградил военнослужащих орденами Мужества, а также знаками отличия «Георгиевский крест». Также российские бойцы были награждены медалями «За отвагу».

«Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!», — сказал Сергей Шойгу военнослужащим, передает telegram-канал Zvezdanews. Он также назвал награды «высокой оценкой ратного труда».

Ранее стало известно, что Шойгу проинспектировал пункт управления группировки войск «Восток» на запорожском направлении. Также министр обороны провел совещание в штабе группировки.

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Глава Минобороны Сергей Шойгу, во время инспекции пункта группировки «Восток» на запорожском направлении, наградил военнослужащих орденами Мужества, а также знаками отличия «Георгиевский крест». Также российские бойцы были награждены медалями «За отвагу». «Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!», — сказал Сергей Шойгу военнослужащим, передает telegram-канал Zvezdanews. Он также назвал награды «высокой оценкой ратного труда». Ранее стало известно, что Шойгу проинспектировал пункт управления группировки войск «Восток» на запорожском направлении. Также министр обороны провел совещание в штабе группировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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