Глава Минобороны Сергей Шойгу, во время инспекции пункта группировки «Восток» на запорожском направлении, наградил военнослужащих орденами Мужества, а также знаками отличия «Георгиевский крест». Также российские бойцы были награждены медалями «За отвагу».
«Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!», — сказал Сергей Шойгу военнослужащим, передает telegram-канал Zvezdanews. Он также назвал награды «высокой оценкой ратного труда».
Ранее стало известно, что Шойгу проинспектировал пункт управления группировки войск «Восток» на запорожском направлении. Также министр обороны провел совещание в штабе группировки.
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