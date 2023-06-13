В Иркутской области из-за пьяного капитана танкера ввели режим ЧС. Видео

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Виды города. Пермь, река кама, самоходка, речной танкер
Капитан танкера «Ерофей Хабаров» был пьян во время столкновения судов Фото:

В Иркутской области столкнулись два танкера на реке Лена из-за того, что капитан одного из судов был пьян. Происшествие привело к разливу нефти в водоеме. Также из-за инцидента был введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за столкновения двух танкеров, по реке разлилось нефтяное пятно, которое прошло уже несколько населенных пунктов. «Как сообщил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Евгеньевич Авдеев, судном „Ерофей Хабаров“ управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв», — написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем telegram-канале.

Режим ЧС был введен в районе, где в понедельник на реке Лене столкнулись два танкера, один из которых вез топливо, сообщил Кобзев. Также глава региона указывал, что местные власти начали работу, чтобы не допустить забор воды из реки.

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В Иркутской области столкнулись два танкера на реке Лена из-за того, что капитан одного из судов был пьян. Происшествие привело к разливу нефти в водоеме. Также из-за инцидента был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за столкновения двух танкеров, по реке разлилось нефтяное пятно, которое прошло уже несколько населенных пунктов. «Как сообщил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Евгеньевич Авдеев, судном „Ерофей Хабаров“ управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв», — написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем telegram-канале. Режим ЧС был введен в районе, где в понедельник на реке Лене столкнулись два танкера, один из которых вез топливо, сообщил Кобзев. Также глава региона указывал, что местные власти начали работу, чтобы не допустить забор воды из реки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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