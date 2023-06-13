Капитан танкера «Ерофей Хабаров» был пьян во время столкновения судов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Иркутской области столкнулись два танкера на реке Лена из-за того, что капитан одного из судов был пьян. Происшествие привело к разливу нефти в водоеме. Также из-за инцидента был введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за столкновения двух танкеров, по реке разлилось нефтяное пятно, которое прошло уже несколько населенных пунктов. «Как сообщил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Евгеньевич Авдеев, судном „Ерофей Хабаров“ управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв», — написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем telegram-канале .

Режим ЧС был введен в районе, где в понедельник на реке Лене столкнулись два танкера, один из которых вез топливо, сообщил Кобзев. Также глава региона указывал, что местные власти начали работу, чтобы не допустить забор воды из реки.