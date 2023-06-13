Юрист рассказал, как привлечь виновника аварии к ответственности, если его машина не повреждена

Юрист Картаполов: для привлечения к ответственности виновника ДТП важно иметь видеозапись и свидетелей

14 июня 2023 в 02:24 Размер текста - 17 +

Чтобы привлечь к ответственности виновника ДТП нужно иметь видеозапись и свидетелей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если водитель автомобиля совершил ДТП, а его машина не пострадала, он все равно привлекается к ответственности. Для этого пострадавшему нужно иметь видео с аварии и свидетелей произошедшего. Об этом рассказал автоюрист Григорий Колпаков. «В 2017 году Верховный суд постановил, что бесконтактные провокации аварии рассматриваются как обычные ДТП со всеми вытекающими последствиями. Виновник случившегося или его страховая компания должны будут возместить ущерб. Однако если произошло подобное происшествие, пострадавшему водителю в любом случае следует зафиксировать телефоны и адреса свидетелей, постараться найти видеозаписи», — пояснил Колпаков « Газете.Ru ». По словам автоюриста, подобные ДТП очень часто случаются на загородной трассе, когда из-за водителя, который экстренно завершает обгон, следующий за ним водитель использует экстренное торможение и вылетает с дороги. В этом случае виновником признают водителя, который подрезал другую машину. Ранее URA.RU писало, что автоюрист Дмитрий Дугин назвал безобидный повод остаться без прав. Водителя могут наказать таким образом, если он погнался за виновником аварии и покинул место ДТП. Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает возможности водителя задерживать нарушителя. Этим должны заниматься сотрудники ГИБДД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если водитель автомобиля совершил ДТП, а его машина не пострадала, он все равно привлекается к ответственности. Для этого пострадавшему нужно иметь видео с аварии и свидетелей произошедшего. Об этом рассказал автоюрист Григорий Колпаков. «В 2017 году Верховный суд постановил, что бесконтактные провокации аварии рассматриваются как обычные ДТП со всеми вытекающими последствиями. Виновник случившегося или его страховая компания должны будут возместить ущерб. Однако если произошло подобное происшествие, пострадавшему водителю в любом случае следует зафиксировать телефоны и адреса свидетелей, постараться найти видеозаписи», — пояснил Колпаков «Газете.Ru». По словам автоюриста, подобные ДТП очень часто случаются на загородной трассе, когда из-за водителя, который экстренно завершает обгон, следующий за ним водитель использует экстренное торможение и вылетает с дороги. В этом случае виновником признают водителя, который подрезал другую машину. Ранее URA.RU писало, что автоюрист Дмитрий Дугин назвал безобидный повод остаться без прав. Водителя могут наказать таким образом, если он погнался за виновником аварии и покинул место ДТП. Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает возможности водителя задерживать нарушителя. Этим должны заниматься сотрудники ГИБДД.