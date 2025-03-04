Бойцы ВСУ сожгли православную церковь в Курской области

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Бойцы ВСУ сожгли церковь в Погребках перед освобождением села
Бойцы ВСУ сожгли церковь в Погребках перед освобождением села Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Во время боевых действий в селе Погребки (Курская область) украинские военные сожгли православную церковь. Об этом сообщил неназванный военнослужащий группировки войск «Север».

«К сожалению, (украинские военные, — прим. URA.RU) разрушили российскую церковь (в Погребках, — прим. URA.RU). Считаю, что у них нет Бога в душе», — рассказал российский военный, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что противник получил в данном регионе жесточайший отпор.

Бойцы «Севера» продемонстрировали уничтоженную дронами боевую технику ВСУ, в том числе — американские Bradley, и взятых в плен солдат Украины. Погребки были освобождены в ходе наступательных операций ВС РФ 26 февраля.

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Во время боевых действий в селе Погребки (Курская область) украинские военные сожгли православную церковь. Об этом сообщил неназванный военнослужащий группировки войск «Север». «К сожалению, (украинские военные, — прим. URA.RU) разрушили российскую церковь (в Погребках, — прим. URA.RU). Считаю, что у них нет Бога в душе», — рассказал российский военный, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что противник получил в данном регионе жесточайший отпор. Бойцы «Севера» продемонстрировали уничтоженную дронами боевую технику ВСУ, в том числе — американские Bradley, и взятых в плен солдат Украины. Погребки были освобождены в ходе наступательных операций ВС РФ 26 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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