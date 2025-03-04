Бойцы ВСУ сожгли православную церковь в Курской области

Во время боевых действий в селе Погребки (Курская область) украинские военные сожгли православную церковь. Об этом сообщил неназванный военнослужащий группировки войск «Север».
«К сожалению, (украинские военные, — прим. URA.RU) разрушили российскую церковь (в Погребках, — прим. URA.RU). Считаю, что у них нет Бога в душе», — рассказал российский военный, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что противник получил в данном регионе жесточайший отпор.
Бойцы «Севера» продемонстрировали уничтоженную дронами боевую технику ВСУ, в том числе — американские Bradley, и взятых в плен солдат Украины. Погребки были освобождены в ходе наступательных операций ВС РФ 26 февраля.
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