Business Standard: Хегсет не приказывал прекратить кибератаки на Россию

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Пентагон не менял свое решение по поводу кибератак на Россию, пишет Business Standard
Пентагон не менял свое решение по поводу кибератак на Россию, пишет Business Standard Фото:

Глава Пентагона Пит Хегсет не приказывал остановить кибероперации, направленные на российские цели. Об этом пишет индийская газета Business Standard со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.

«Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против российских целей», — говорится в материале газеты. Там добавили, что не было никаких указаний об изменении такой политики.

1 марта сообщалось, что Пит Хегсет приказал киберкомандованию прекратить наступательные кибероперации против России, однако Агентство национальной безопасности продолжит свои разведывательные действия. Это решение якобы было направлено на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

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Глава Пентагона Пит Хегсет не приказывал остановить кибероперации, направленные на российские цели. Об этом пишет индийская газета Business Standard со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника. «Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против российских целей», — говорится в материале газеты. Там добавили, что не было никаких указаний об изменении такой политики. 1 марта сообщалось, что Пит Хегсет приказал киберкомандованию прекратить наступательные кибероперации против России, однако Агентство национальной безопасности продолжит свои разведывательные действия. Это решение якобы было направлено на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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