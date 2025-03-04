Business Standard: Хегсет не приказывал прекратить кибератаки на Россию

Глава Пентагона Пит Хегсет не приказывал остановить кибероперации, направленные на российские цели. Об этом пишет индийская газета Business Standard со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.
«Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против российских целей», — говорится в материале газеты. Там добавили, что не было никаких указаний об изменении такой политики.
1 марта сообщалось, что Пит Хегсет приказал киберкомандованию прекратить наступательные кибероперации против России, однако Агентство национальной безопасности продолжит свои разведывательные действия. Это решение якобы было направлено на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.
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