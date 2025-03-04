Губернатор Федорищев: ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани

В ночь на 4 марта одно из промышленных предприятий в Сызрани подверглось атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, все дроны были успешно уничтожены.
«Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы», — написал Федорищев в своем telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Информации о конкретных повреждениях предприятия пока нет. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.
Ранее были опубликованы кадры атаки беспилотников ВСУ на Сызранский НПЗ. По предварительным данным, в атаке применялись беспилотные летательные аппараты типа PD-2. На место инцидента немедленно были направлены службы спасения.
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