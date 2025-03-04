Украинские пограничники отказались сражаться в Курской области

Украинские пограничники не исполняют приказы по причине ухудшения здоровья
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Военные ВСУ сталкиваются со множественными болезнями
Военные ВСУ сталкиваются со множественными болезнями Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области украинские пограничники отказываются выполнять приказы командования. Они объясняют свое решение состоянием здоровья и морально-психологической усталостью.

«Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трех несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности, разведки и доразведки, дополнительных позиций и плохой радиосвязью», — заявил украинский сержант на видео, которое хакеры из группировки RaHDIt передали РИА Новости, взломав технику сотрудника безопасности погранслужбы Украины. Об этом военный заявил на собрании пограничного отряда в Сумской области.

Один из пограничников упоминает, что не может выполнять задания из-за болей в конечностях. Несмотря на это, военно-врачебная комиссия признала всех годными к службе. Командиры пытаются перевести некоторых «отказников» на другие участки фронта, а также угрожают им уголовной ответственностью и расправой над семьями за отказ от боевых действий.

В Курской области 3 марта 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Потери украинской армии за сутки превысили 160 человек, сообщили в Минобороны. Также были уничтожены два БТР.

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В Курской области украинские пограничники отказываются выполнять приказы командования. Они объясняют свое решение состоянием здоровья и морально-психологической усталостью. «Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трех несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности, разведки и доразведки, дополнительных позиций и плохой радиосвязью», — заявил украинский сержант на видео, которое хакеры из группировки RaHDIt передали РИА Новости, взломав технику сотрудника безопасности погранслужбы Украины. Об этом военный заявил на собрании пограничного отряда в Сумской области. Один из пограничников упоминает, что не может выполнять задания из-за болей в конечностях. Несмотря на это, военно-врачебная комиссия признала всех годными к службе. Командиры пытаются перевести некоторых «отказников» на другие участки фронта, а также угрожают им уголовной ответственностью и расправой над семьями за отказ от боевых действий. В Курской области 3 марта 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Потери украинской армии за сутки превысили 160 человек, сообщили в Минобороны. Также были уничтожены два БТР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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