В Курской области украинские пограничники отказываются выполнять приказы командования. Они объясняют свое решение состоянием здоровья и морально-психологической усталостью.
«Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трех несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности, разведки и доразведки, дополнительных позиций и плохой радиосвязью», — заявил украинский сержант на видео, которое хакеры из группировки RaHDIt передали РИА Новости, взломав технику сотрудника безопасности погранслужбы Украины. Об этом военный заявил на собрании пограничного отряда в Сумской области.
Один из пограничников упоминает, что не может выполнять задания из-за болей в конечностях. Несмотря на это, военно-врачебная комиссия признала всех годными к службе. Командиры пытаются перевести некоторых «отказников» на другие участки фронта, а также угрожают им уголовной ответственностью и расправой над семьями за отказ от боевых действий.
В Курской области 3 марта 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Потери украинской армии за сутки превысили 160 человек, сообщили в Минобороны. Также были уничтожены два БТР.
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