Пентагон заявил об остановке военной помощи Украине

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Пентагон подтвердил информацию о временной заморозке всей военной помощи Украине
Пентагон подтвердил информацию о временной заморозке всей военной помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Пентагон официально подтвердил информацию о приостановке военной помощи Украине. Это решение является временным и касается всех аспектов военной поддержки.

«Могу подтвердить сообщения о приостановке военной помощи Украине», — сказал представитель Минобороны США. Его слова передают «Ведомости».

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке военной поддержки Украине. Остановка касается всех видов помощи, в том числе тех, что доставлялись воздушным и морским путем, а также тех, что находились в пунктах транзита на территории Польши.

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским прошла в Белом доме 28 февраля. Ожидалось, что переговоры будут сосредоточены на подробностях договоренности касательно сделки по полезным ископаемым. Однако дискуссия вышла из-под контроля и переросла в спор, в котором участвовали Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Последний выразил недовольство по поводу, по его мнению, неблагодарного отношения Киева к американской поддержке. В результате этого конфликта Зеленский преждевременно покинул Белый дом, и планируемое соглашение так и не было заключено.

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Пентагон официально подтвердил информацию о приостановке военной помощи Украине. Это решение является временным и касается всех аспектов военной поддержки. «Могу подтвердить сообщения о приостановке военной помощи Украине», — сказал представитель Минобороны США. Его слова передают «Ведомости». Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке военной поддержки Украине. Остановка касается всех видов помощи, в том числе тех, что доставлялись воздушным и морским путем, а также тех, что находились в пунктах транзита на территории Польши. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским прошла в Белом доме 28 февраля. Ожидалось, что переговоры будут сосредоточены на подробностях договоренности касательно сделки по полезным ископаемым. Однако дискуссия вышла из-под контроля и переросла в спор, в котором участвовали Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Последний выразил недовольство по поводу, по его мнению, неблагодарного отношения Киева к американской поддержке. В результате этого конфликта Зеленский преждевременно покинул Белый дом, и планируемое соглашение так и не было заключено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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