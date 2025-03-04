Пентагон заявил об остановке военной помощи Украине

Пентагон официально подтвердил информацию о приостановке военной помощи Украине. Это решение является временным и касается всех аспектов военной поддержки.
«Могу подтвердить сообщения о приостановке военной помощи Украине», — сказал представитель Минобороны США. Его слова передают «Ведомости».
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке военной поддержки Украине. Остановка касается всех видов помощи, в том числе тех, что доставлялись воздушным и морским путем, а также тех, что находились в пунктах транзита на территории Польши.
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским прошла в Белом доме 28 февраля. Ожидалось, что переговоры будут сосредоточены на подробностях договоренности касательно сделки по полезным ископаемым. Однако дискуссия вышла из-под контроля и переросла в спор, в котором участвовали Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Последний выразил недовольство по поводу, по его мнению, неблагодарного отношения Киева к американской поддержке. В результате этого конфликта Зеленский преждевременно покинул Белый дом, и планируемое соглашение так и не было заключено.
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