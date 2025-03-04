Cumhuriyet: Европа советует Зеленскому мириться с Трампом

Европейские страны не готовы к противостоянию с Россией без поддержки США. Вследствие этого украинскому лидеру Владимиру Зеленскому было предложено наладить отношения с американским главой Дональдом Трампом. Об этом сообщают турецкий колумнист Дениз Берктай.
«Такие страны, как Великобритания, выступающие за борьбу с Россией, не осмеливаются делать это без США. Эти страны не могли сказать Украине: „Если США нет, то мы есть“. Вместо этого они призвали Зеленского помириться с Трампом», — написал Дениз Берктай для турецкой газете Cumhuriyet. Описанное колумнистом было выявлено во время неформального саммита в Лондоне.
Берктай также отметил, что Зеленский начал предпринимать шаги для улучшения отношений с США и посылать «месседжи» с надеждой на примирение. Однако его усилия не привели к значительным изменениям в требованиях Трампа.
Саммит европейских лидеров прошел 2 марта в Лондоне. На нем обсуждалась ситуация вокруг украинского конфликта, а также тема коллективной безопасности Европы. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть гарантированы именно США.
Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Белом доме в Вашингтоне 28 февраля. На ней главы государств должны были подписать соглашение о разработке редкоземельных металлов на территории Украины, однако разговор перерос в перепалку, Зеленского попросили покинуть Белый дом, а соглашение так и не было подписано.
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