SHOT опубликовал кадры атаки БПЛА на Сызранский НПЗ

Украинские БПЛА совершили атаку на Сызранский НПЗ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Опубликованы кадры ночной атаки украинских беспилотников на Сызранский НПЗ. На записи виден один из взрывов, произошедший около 01:45 по местному времени.
Предположительно, для атаки использовались дроны-камикадзе PD-2. На место происшествия выехали спасательные службы. Видео опубликовано telegram-каналом Shot.
В ночь на 4 марта над Сызранью прогремели несколько взрывов. Официальной информации об инциденте пока нет.
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