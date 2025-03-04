SHOT опубликовал кадры атаки БПЛА на Сызранский НПЗ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские БПЛА совершили атаку на Сызранский НПЗ
Украинские БПЛА совершили атаку на Сызранский НПЗ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Опубликованы кадры ночной атаки украинских беспилотников на Сызранский НПЗ. На записи виден один из взрывов, произошедший около 01:45 по местному времени.

Предположительно, для атаки использовались дроны-камикадзе PD-2. На место происшествия выехали спасательные службы. Видео опубликовано telegram-каналом Shot.

В ночь на 4 марта над Сызранью прогремели несколько взрывов. Официальной информации об инциденте пока нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Опубликованы кадры ночной атаки украинских беспилотников на Сызранский НПЗ. На записи виден один из взрывов, произошедший около 01:45 по местному времени. Предположительно, для атаки использовались дроны-камикадзе PD-2. На место происшествия выехали спасательные службы. Видео опубликовано telegram-каналом Shot. В ночь на 4 марта над Сызранью прогремели несколько взрывов. Официальной информации об инциденте пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...