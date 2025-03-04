В феврале резко активизировалась «Радиостанция Судного дня» УВБ-76

В феврале 2025 года радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», показала необычайно высокую активность. По данным логов эфира, за месяц станция вышла в эфир 46 раз, последние сообщения прозвучали 3 марта.
«Второе сообщение за сегодня 03.03.25 16:52 по московскому времени», — написали в telegram-канале «УВБ-76 логи». В понедельник, 3 марта, в эфире упоминались такие слова, как «йотоласт» и «рунический».
Наибольшая активность «Радиостанции Судного дня» была отмечена 12 февраля, когда в течение одного дня было передано рекордное количество сообщений — 25. В этот день прозвучали такие слова, как «огрубение», «дитя», «сучение» и многие другие. Это совпало с днем телефонных переговоров между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Радиостанция УВБ-76, запущенная в 1976 году, широко известна среди радиолюбителей как «жужжалка». Это название станция получила благодаря тому, что на протяжении большей части времени она вещает монотонные гудящие звуки. Согласно одной из распространенных теорий, прекращение трансляции сигналов радиостанции УВБ-76 может являться предвестником глобальной катастрофы. Считается, что эта станция связана с автоматической системой ядерного ответного удара, известной как «Периметр», которая была разработана в СССР во времена холодной войны. В США эту систему прозвали «Мертвая рука».
Также существует предположение, что радиосигналы могут использоваться астрономическими обсерваториями для исследований изменений в ионосфере или даже для попыток установления контакта с внеземными цивилизациями. Несмотря на наличие многочисленных гипотез, ни одна из них пока не получила подтверждения на основе надежных данных. К настоящему времени местоположение станции, откуда передаются сигналы, остается неизвестным.
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