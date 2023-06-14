Свердловскому мальчику, лишившемуся пальцев, сделали протез «киборга». Фото

15 июня 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Суперсовременные протезы помогают и детям, и взрослым обрести уверенность в себе (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шестилетнему Роману из Екатеринбурга сделали яркий протез ладони, похожей на руку «киборга», который вызывает восторг у самого ребенка и других малышей. Мальчик лишился трех пальцев руки в два года, но это не мешает ему вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. О том, как Роман преодолевает трудности, URA.RU рассказала его мама Оксана. «Этот протез Рома выбирал сам, по своему вкусу. Носит его с удовольствием, сам надевает в садик или дома, говорит: „Я — киборг!“. Другие ребятишки тоже смотрят с восторгом, им интересно, что это такое», — рассказала Оксана. Роме было два года, когда он лишился трех пальчиков — малыш засунул правую руку в электромясорубку. При выписке в больнице № 9 хирург посоветовал маме обратиться в московскую фирму «Моторика», которая делает инновационные протезы. Уже вскоре Рома и мама отправились в Сколково. «Первый протез Рома тоже выбирал сам, там был специальный пазл, чтобы вставлять фонарик, ему это нравилось. Второй протез нам оказался великоват, его почти не носили, а третий носим часто — это манжета с тремя механическими пальчиками. Большой палец и мизинчик у Ромы свои, когда он сгибает ручку, механические пальцы тоже сгибаются и получается захват. С его помощью сын может держать ложку, игрушки», — продолжает Оксана. Пока ребенок растет, протезы ему нужно менять каждый год. В подростковом возрасте это будет происходить реже. Все протезы семье мальчика обходятся бесплатно, за счет Фонда соцстрахования. Благодаря необычной, яркой «руке киборга» малыш преодолел психологические проблемы, он занимается плаванием, спортивной гимнастикой и актерским мастерством. Ранее другой житель Екатеринбурга рассказывал о том, как живет в образе «терминатора». Мужчина попал под поезд, лишился кисти и заказал себе в «Моторике» необычный протез, похожий на «руку киборга». Протез помогает мальчику захватывать предметы Фото: читатель URA.RU Яркий протез рома выбирал сам Фото: читатель URA.RU Самый первый протез был с фонариком и синим трактором Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шестилетнему Роману из Екатеринбурга сделали яркий протез ладони, похожей на руку «киборга», который вызывает восторг у самого ребенка и других малышей. Мальчик лишился трех пальцев руки в два года, но это не мешает ему вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. О том, как Роман преодолевает трудности, URA.RU рассказала его мама Оксана. «Этот протез Рома выбирал сам, по своему вкусу. Носит его с удовольствием, сам надевает в садик или дома, говорит: „Я — киборг!“. Другие ребятишки тоже смотрят с восторгом, им интересно, что это такое», — рассказала Оксана. Роме было два года, когда он лишился трех пальчиков — малыш засунул правую руку в электромясорубку. При выписке в больнице № 9 хирург посоветовал маме обратиться в московскую фирму «Моторика», которая делает инновационные протезы. Уже вскоре Рома и мама отправились в Сколково. «Первый протез Рома тоже выбирал сам, там был специальный пазл, чтобы вставлять фонарик, ему это нравилось. Второй протез нам оказался великоват, его почти не носили, а третий носим часто — это манжета с тремя механическими пальчиками. Большой палец и мизинчик у Ромы свои, когда он сгибает ручку, механические пальцы тоже сгибаются и получается захват. С его помощью сын может держать ложку, игрушки», — продолжает Оксана. Пока ребенок растет, протезы ему нужно менять каждый год. В подростковом возрасте это будет происходить реже. Все протезы семье мальчика обходятся бесплатно, за счет Фонда соцстрахования. Благодаря необычной, яркой «руке киборга» малыш преодолел психологические проблемы, он занимается плаванием, спортивной гимнастикой и актерским мастерством. Ранее другой житель Екатеринбурга рассказывал о том, как живет в образе «терминатора». Мужчина попал под поезд, лишился кисти и заказал себе в «Моторике» необычный протез, похожий на «руку киборга».