Екатеринбуржец лишился руки и стал «киборгом». Фото, видео

17 апреля 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Отсутствие кисти Рафаил превратил в свое достоинство и остроумно сравнил себя с терминатором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржец Рафаил Зайнутдинов десять лет назад попал под поезд и лишился кисти руки. Недавно он получил за счет государства суперсовременный бионический протез, который напоминает руку терминатора. Мужчина рассказал URA.RU, почему выбрал образ киборга и как новый механизм помогает ему в жизни. «Вся затея в том и была — стать похожим на терминатора. Когда выбирал протез, старался взять как можно больше не похожий на человеческую руку: типа киборг после операции», — объяснил Зайнутдинов. Мужчина лишился правой кисти, будучи в командировке: он опаздывал на поезд, перебегал железнодорожные пути и угодил под проходящий состав. Десять лет он прожил без протеза: самый обычный, косметический, у него был, но пылился без дела из-за своего неудобства. Однажды Рафаил увидел по телевизору рекламу протезов российской фирмы «Моторика». Необычные, яркие, современные протезы как небо и земля отличались от привычных искусственных конечностей. Новость по теме Тюменец без руки получил уникальный протез. Он стоит как квартира. Видео «Зашел на сайт „Моторики“, заполнил анкету и на следующий день мне перезвонили. Уже вскоре я смог получить протез: он не стоил мне ни копейки, все оплатил Фонд социального страхования. Когда я увидел в договоре цену, присвистнул от удивления: протез стоит в два раза дороже моего автомобиля, один миллион 880 тысяч рублей», — говорит Рафаил. Бионический протез имеет два датчика в так называемой гильзе — отверстии, куда просовывается культя. Датчики считывают поверхностные электросигналы, после чего искусственная конечность шевелится, пальцы сгибаются. Через мобильное приложение можно настроить восемь жестов. Протез выполняет практически те же функции, что и утраченная кисть. «За десять лет у меня развился сколиоз, остеохондроз, потому что нагрузка всегда на одну руку. Теперь же надеваю протез и радуюсь: чувствую себя в нем хорошо, ровно. Правда, на люди пока в нем не выходил, но жена сказала: с наступлением тепла «будем выгуливать», — улыбается мужчина. »«Наша команда стремится, чтобы 100% людей без рук ежедневно пользовались доступными функциональными протезами рук с высоким уровнем сервиса, делая свою жизнь удобнее, ярче и счастливее. Мы верим, что при помощи современных средств реабилитации можно не только вернуть возможности руки: держать предметы и помогать в бытовых задачах — но и в чем-то превзойти возможности обычного человека!» — прокомментировал URA.RU представитель компании «Моторика». Рафаил специально выбрал протез, который напоминает часть киборга, а не обычную человеческую руку Фото: Рафаил Зайнутдинов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржец Рафаил Зайнутдинов десять лет назад попал под поезд и лишился кисти руки. Недавно он получил за счет государства суперсовременный бионический протез, который напоминает руку терминатора. Мужчина рассказал URA.RU, почему выбрал образ киборга и как новый механизм помогает ему в жизни. «Вся затея в том и была — стать похожим на терминатора. Когда выбирал протез, старался взять как можно больше не похожий на человеческую руку: типа киборг после операции», — объяснил Зайнутдинов. Мужчина лишился правой кисти, будучи в командировке: он опаздывал на поезд, перебегал железнодорожные пути и угодил под проходящий состав. Десять лет он прожил без протеза: самый обычный, косметический, у него был, но пылился без дела из-за своего неудобства. Однажды Рафаил увидел по телевизору рекламу протезов российской фирмы «Моторика». Необычные, яркие, современные протезы как небо и земля отличались от привычных искусственных конечностей. «Зашел на сайт „Моторики“, заполнил анкету и на следующий день мне перезвонили. Уже вскоре я смог получить протез: он не стоил мне ни копейки, все оплатил Фонд социального страхования. Когда я увидел в договоре цену, присвистнул от удивления: протез стоит в два раза дороже моего автомобиля, один миллион 880 тысяч рублей», — говорит Рафаил. Бионический протез имеет два датчика в так называемой гильзе — отверстии, куда просовывается культя. Датчики считывают поверхностные электросигналы, после чего искусственная конечность шевелится, пальцы сгибаются. Через мобильное приложение можно настроить восемь жестов. Протез выполняет практически те же функции, что и утраченная кисть. «За десять лет у меня развился сколиоз, остеохондроз, потому что нагрузка всегда на одну руку. Теперь же надеваю протез и радуюсь: чувствую себя в нем хорошо, ровно. Правда, на люди пока в нем не выходил, но жена сказала: с наступлением тепла «будем выгуливать», — улыбается мужчина. »«Наша команда стремится, чтобы 100% людей без рук ежедневно пользовались доступными функциональными протезами рук с высоким уровнем сервиса, делая свою жизнь удобнее, ярче и счастливее. Мы верим, что при помощи современных средств реабилитации можно не только вернуть возможности руки: держать предметы и помогать в бытовых задачах — но и в чем-то превзойти возможности обычного человека!» — прокомментировал URA.RU представитель компании «Моторика».