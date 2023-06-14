Mysl Polska: украинские потери при наступлении ужасающе велики

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Нато.вооружение. техника. stock, гранатомет, рпг, штурм, ВСУ, чвк, наемник, штурмовик, stock
Контрнаступление ВСУ будет ничтожным из-за больших потерь, пишут польские СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское контрнаступление будет ничтожно провалено из-за больших потерь. Об этом сообщило польское издание Mysl Polska.

«Прежде всего, последствия украинского наступления ничтожны. Во-вторых, украинские потери ужасающе велики», — отмечается в материале.

Российскую тактику сравнили с Курской дугой. Автор статьи подчеркнул, что у России хорошо развита оборона, особенно в плане инженерного и горно-артиллерийского взаимодействия.

Ранее Минобороны Италии заявило, что Украина осознает неоднозначность и маловероятность успеха своего контрнаступления. По этой причине Киев просит истребители у западных стран, передает ФАН. Украинские военные потеряли множество западной техники. Запад недооценил возможности российской армии, передает «Национальная служба новостей».

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Украинское контрнаступление будет ничтожно провалено из-за больших потерь. Об этом сообщило польское издание Mysl Polska. «Прежде всего, последствия украинского наступления ничтожны. Во-вторых, украинские потери ужасающе велики», — отмечается в материале. Российскую тактику сравнили с Курской дугой. Автор статьи подчеркнул, что у России хорошо развита оборона, особенно в плане инженерного и горно-артиллерийского взаимодействия. Ранее Минобороны Италии заявило, что Украина осознает неоднозначность и маловероятность успеха своего контрнаступления. По этой причине Киев просит истребители у западных стран, передает ФАН. Украинские военные потеряли множество западной техники. Запад недооценил возможности российской армии, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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