Украинское контрнаступление будет ничтожно провалено из-за больших потерь. Об этом сообщило польское издание Mysl Polska.
«Прежде всего, последствия украинского наступления ничтожны. Во-вторых, украинские потери ужасающе велики», — отмечается
Российскую тактику сравнили с Курской дугой. Автор статьи подчеркнул, что у России хорошо развита оборона, особенно в плане инженерного и горно-артиллерийского взаимодействия.
Ранее Минобороны Италии заявило, что Украина осознает неоднозначность и маловероятность успеха своего контрнаступления. По этой причине Киев просит истребители у западных стран, передает ФАН. Украинские военные потеряли множество западной техники. Запад недооценил возможности российской армии, передает «Национальная служба новостей».
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