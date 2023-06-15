В Челябинской области неизвестные за ночь устроили 15 ландшафтных пожаров

Огонь охватил 25 гектаров леса
Вдоль трассы Челябинск-Курган (Красноармейский район Челябинской области) за ночь с 14 на 15 июня произошло 15 ландшафтных пожаров. О том, что поджоги стали предположительной причиной, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.
«В ночь с 14 на 15 июня вдоль трассы Челябинск — Курган на расстоянии зарегистрировано 15 ландшафтных пожаров. Предположительно причиной стали поджоги», — уточнили в управлении.
Максимальное расстояние между пожарами составило два километра. Пострадало 25 гектаров леса. Материалы переданы в полицию для проведения расследования.
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