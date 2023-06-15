В Челябинской области неизвестные за ночь устроили 15 ландшафтных пожаров

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Пожар в Чистопрудном. Курган, мчс, пожар, лес, лесные пожары, дым, лес в дыму, чистопрудное
Огонь охватил 25 гектаров леса Фото:

Вдоль трассы Челябинск-Курган (Красноармейский район Челябинской области) за ночь с 14 на 15 июня произошло 15 ландшафтных пожаров. О том, что поджоги стали предположительной причиной, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.

«В ночь с 14 на 15 июня вдоль трассы Челябинск — Курган на расстоянии зарегистрировано 15 ландшафтных пожаров. Предположительно причиной стали поджоги», — уточнили в управлении.

Максимальное расстояние между пожарами составило два километра. Пострадало 25 гектаров леса. Материалы переданы в полицию для проведения расследования.

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Вдоль трассы Челябинск-Курган (Красноармейский район Челябинской области) за ночь с 14 на 15 июня произошло 15 ландшафтных пожаров. О том, что поджоги стали предположительной причиной, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона. «В ночь с 14 на 15 июня вдоль трассы Челябинск — Курган на расстоянии зарегистрировано 15 ландшафтных пожаров. Предположительно причиной стали поджоги», — уточнили в управлении. Максимальное расстояние между пожарами составило два километра. Пострадало 25 гектаров леса. Материалы переданы в полицию для проведения расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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