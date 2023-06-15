NYT: Россия использует тактику, которая грозит ВСУ огромными потерями

16 июня 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

Тактика российских войск способствует огромным потерям ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тактика российских войск, заключающаяся в уничтожении украинской техники в зоне боевых действий перед главой линией обороны, приносит огромные потери для ВСУ. Об этом заявил журналист Эндрю Крамер, ссылаясь на мнение эксперта Института внешней политики. «Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны, истощая украинские силы еще до того, как они достигнут ее», — сообщает Крамер в статье . Эксперт считает, что украинская армия может потерять много солдат и вооружения, если ситуация на поле боя не изменится. Ранее сообщалось, что первые сообщения о начале очередной попытки украинского контрнаступления прошли 4 июня. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атак ВСУ. Авторы американской газеты Politico также писали, что российские солдаты успешно противостоят украинским силам, а ВСУ несут значительные потери личного состава и военной техники в боях с армией РФ.

Тактика российских войск, заключающаяся в уничтожении украинской техники в зоне боевых действий перед главой линией обороны, приносит огромные потери для ВСУ. Об этом заявил журналист Эндрю Крамер, ссылаясь на мнение эксперта Института внешней политики. «Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны, истощая украинские силы еще до того, как они достигнут ее», — сообщает Крамер в статье. Эксперт считает, что украинская армия может потерять много солдат и вооружения, если ситуация на поле боя не изменится. Ранее сообщалось, что первые сообщения о начале очередной попытки украинского контрнаступления прошли 4 июня. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атак ВСУ. Авторы американской газеты Politico также писали, что российские солдаты успешно противостоят украинским силам, а ВСУ несут значительные потери личного состава и военной техники в боях с армией РФ.