Стало известно, какой погодой закончится сентябрь в Москве и Петербурге

Москву и Подмосковье в последние дни сентября ожидают настоящие погодные «качели» — температура воздуха поднимется до рекордных +27 градусов в понедельник, после чего резко упадет на 10-15 градусов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В понедельник температура может достигнуть+27 градусов. Но такая летняя погода будет пролетом, и уже во вторник все рухнет буквально на 10?15 градусов», — сказал синоптик в беседе с «Радио 1». В воскресенье погода составила +21 градус.
Как отметил синоптик, жителей Москвы и Подмосковья ожидают перепады погодных условий. Существенных осадков не прогнозируется, а сентябрь, вероятно, войдет в число трех самых засушливых месяцев года. По словам Шувалова, количество осадков составит лишь 10–12% от обычной месячной нормы, что практически незначительно.
Перспектива такова, что конец сентября пройдет под знаком очень прохладной погоды. Это может потребовать включения отопления. Жителям столичного региона стоит подготовиться к резким температурным перепадам.
Ранее синоптики уже предупреждали о колебаниях температуры в сентябре: после короткого похолодания до +17 градусов ожидалась вторая волна бабьего лета с возвращением тепла до +20–22 градусов. Однако к концу месяца погодные условия изменились, и теперь прогнозируется резкое похолодание и засушливая погода, что может привести к раннему включению отопления в столичном регионе.
