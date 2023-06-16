«АвтоВАЗ» подумывает привлечь зеков к производству

17 июня 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Президент компании полагает, что понадобится несколько сотен рук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечь заключенных к работе на производстве. Об этом заявил президент «АвтоВАЗА» Максим Соколов. «Мы используем все инструменты для того, чтобы привлечь дополнительно около 4 тысяч человек в «АвтоВАЗ», — сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможности привлечь труд заключенных. Слова президента компании приводит ТАСС. Он также отметил, что, вероятно, привлекут несколько сотен человек к производству. Целью в данном случае, по словам Соколова, является увеличение выпуска продукции компании. Ранее Соколов раскрыл цену новой модели Lada Aura. По его словам, стоимость автомобиля будет приблизительна равна 2,5 млн рублей.

Компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечь заключенных к работе на производстве. Об этом заявил президент «АвтоВАЗА» Максим Соколов. «Мы используем все инструменты для того, чтобы привлечь дополнительно около 4 тысяч человек в «АвтоВАЗ», — сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможности привлечь труд заключенных. Слова президента компании приводит ТАСС. Он также отметил, что, вероятно, привлекут несколько сотен человек к производству. Целью в данном случае, по словам Соколова, является увеличение выпуска продукции компании. Ранее Соколов раскрыл цену новой модели Lada Aura. По его словам, стоимость автомобиля будет приблизительна равна 2,5 млн рублей.