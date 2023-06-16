16 июня 2023

«АвтоВАЗ» подумывает привлечь зеков к производству

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент компании полагает, что понадобится несколько сотен рук Фото:

Компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечь заключенных к работе на производстве. Об этом заявил президент «АвтоВАЗА» Максим Соколов.

«Мы используем все инструменты для того, чтобы привлечь дополнительно около 4 тысяч человек в «АвтоВАЗ», — сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможности привлечь труд заключенных. Слова президента компании приводит ТАСС.

Он также отметил, что, вероятно, привлекут несколько сотен человек к производству. Целью в данном случае, по словам Соколова, является увеличение выпуска продукции компании.

Ранее Соколов раскрыл цену новой модели Lada Aura. По его словам, стоимость автомобиля будет приблизительна равна 2,5 млн рублей.

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Компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечь заключенных к работе на производстве. Об этом заявил президент «АвтоВАЗА» Максим Соколов. «Мы используем все инструменты для того, чтобы привлечь дополнительно около 4 тысяч человек в «АвтоВАЗ», — сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможности привлечь труд заключенных. Слова президента компании приводит ТАСС. Он также отметил, что, вероятно, привлекут несколько сотен человек к производству. Целью в данном случае, по словам Соколова, является увеличение выпуска продукции компании. Ранее Соколов раскрыл цену новой модели Lada Aura. По его словам, стоимость автомобиля будет приблизительна равна 2,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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