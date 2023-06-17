В Екатеринбурге ночью 18 июня таксист подрался с двумя пьяными пассажирами на Щорса, 107. Об этом сообщили в соцсетях.
«Ночью в Екатеринбурге таксист подрался с двумя пассажирами на Щорса, 107. Мужчины, которых он вез, были пьяными», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Один из участников драки разбил водителю переднее стекло машины. О причинах драки между мужчинами не сообщается. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбург, ответ ожидается.
Ранее в Екатеринбурге толпа мужчин подралась возле торгового центра «Яблоко». По словам очевидцев, одного из участников драки отправили в нокаут.
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