В Екатеринбурге таксист подрался с двумя пьяными пассажирами. Видео

18 июня 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Мужчины подрались на Щорса, 107 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге ночью 18 июня таксист подрался с двумя пьяными пассажирами на Щорса, 107. Об этом сообщили в соцсетях. «Ночью в Екатеринбурге таксист подрался с двумя пассажирами на Щорса, 107. Мужчины, которых он вез, были пьяными», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Один из участников драки разбил водителю переднее стекло машины. О причинах драки между мужчинами не сообщается. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбург, ответ ожидается. Ранее в Екатеринбурге толпа мужчин подралась возле торгового центра «Яблоко». По словам очевидцев, одного из участников драки отправили в нокаут.

В Екатеринбурге ночью 18 июня таксист подрался с двумя пьяными пассажирами на Щорса, 107. Об этом сообщили в соцсетях. «Ночью в Екатеринбурге таксист подрался с двумя пассажирами на Щорса, 107. Мужчины, которых он вез, были пьяными», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Один из участников драки разбил водителю переднее стекло машины. О причинах драки между мужчинами не сообщается. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбург, ответ ожидается. Ранее в Екатеринбурге толпа мужчин подралась возле торгового центра «Яблоко». По словам очевидцев, одного из участников драки отправили в нокаут.