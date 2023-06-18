В регионе ночью 20 июня пройдет мокрый снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 20 июня ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами, достигающими 15-17 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В ночь на 20 июня ожидаются дожди, в горах — мокрый снег. Температура может опуститься до плюс одного градуса. Днем продолжит идти дождь. Воздух прогреется до плюс 12-17 градусов. Среда, 21 июня, будет дождливая с ночной температурой плюс 2-7 градусов, дневной — 11-16 градусов тепла. Местами порывы могу достигнуть 15 метров в секунду. 22 июня осадки прекратятся, ветер успокоится. Температура будет колебаться в пределах плюс 2-7 градусов ночью и 12-17 — днем», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске 20 и 21 мая пройдут слабые дожди. В эти два дня порывы ветра будут достигать 14-15 метров в секунду. Ночью температура будет опускаться до плюс 4-7 градусов, днем будет подниматься до 12-15 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, четверг, 22 июня, будет без существенных осадков. Суточная температура будет колебаться с плюс четырех до 16 градусов тепла.

Синоптики предупредили о сильном ветре 20 и 21 июня в регионе с порывами до 14-15 метров в секунду Скрин: сайт челябинского ЦГМС