В свердловском городе учитель обиделась на школьников и оставила их без математики и физики

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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, учитель, учебный класс, учебник, математика, школа, образование
Школьники Ивделя остались без математики и физики из-за ссоры с учителем Фото:

В Ивделе (Свердловская область) между учителем и учащимися 9-го класса произошел конфликт, в результате которого преподаватель отказалась вести уроки математики и физики у школьников. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Между учителем и учащимися 9-го класса МАОУ СОШ № 1 Ивделя произошел конфликт, в результате которого учитель отказалась от проведения уроков в указанном классе, о чем сообщила директору образовательной организации. Приказом директора школы, образовательный процесс по математике и физике в 9-м классе был приостановлен. Из-за чего с 15 по 27 февраля учебный план по предметам не выполнялся», — сказано в сообщении ведомства.

С 27 февраля 2023 года образовательный процесс по математике и физике школьников был возобновлен. Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Ранее URA.RU писало, что в школе Ирбита учительница избила пятиклассника, заступаясь за дочь. Конфликт произошел в летнем лагере.

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В Ивделе (Свердловская область) между учителем и учащимися 9-го класса произошел конфликт, в результате которого преподаватель отказалась вести уроки математики и физики у школьников. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Между учителем и учащимися 9-го класса МАОУ СОШ № 1 Ивделя произошел конфликт, в результате которого учитель отказалась от проведения уроков в указанном классе, о чем сообщила директору образовательной организации. Приказом директора школы, образовательный процесс по математике и физике в 9-м классе был приостановлен. Из-за чего с 15 по 27 февраля учебный план по предметам не выполнялся», — сказано в сообщении ведомства. С 27 февраля 2023 года образовательный процесс по математике и физике школьников был возобновлен. Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Ранее URA.RU писало, что в школе Ирбита учительница избила пятиклассника, заступаясь за дочь. Конфликт произошел в летнем лагере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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