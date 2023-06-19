В свердловском городе учитель обиделась на школьников и оставила их без математики и физики

Школьники Ивделя остались без математики и физики из-за ссоры с учителем Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ивделе (Свердловская область) между учителем и учащимися 9-го класса произошел конфликт, в результате которого преподаватель отказалась вести уроки математики и физики у школьников. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Между учителем и учащимися 9-го класса МАОУ СОШ № 1 Ивделя произошел конфликт, в результате которого учитель отказалась от проведения уроков в указанном классе, о чем сообщила директору образовательной организации. Приказом директора школы, образовательный процесс по математике и физике в 9-м классе был приостановлен. Из-за чего с 15 по 27 февраля учебный план по предметам не выполнялся», — сказано в сообщении ведомства.

С 27 февраля 2023 года образовательный процесс по математике и физике школьников был возобновлен. Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

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